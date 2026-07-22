Podzim má být pro Samsung noční můrou: analytici očekávají drtivý úspěch iPhonu Fold

- Do segmentu skládacích telefonů již brzy vstoupí nový hráč
- Apple do něj vtrhne jako lavina a nenechá kámen na kameni
- Nejvíc to pravděpodobně odnese zakladatel celého trhu, Samsung
Samsung platí za jednoho ze zakladatelů odvětví skládacích telefonů, a také mu dlouhodobě dominuje. Léta těžil z toho, že konkurence prakticky neexistovala a že má obrovský náskok. To se ale v posledních letech mění – dravé čínské značky se nebojí pořádných inovací a již brzy možná přijde poslední hřebíček do rakve v podobě iPhonu Ultra. Vysocí představitelé Samsungu se ještě nikdy neobávali začátku podzimu tak jako v roce 2026.
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Radikální podzim se blíží
Segment skládacích telefonů prozatím nikdy neprodělal takové zemětřesení, jaké se chystá na podzim tohoto roku. Mezi výrobce skládaček totiž vstoupí Apple, který představí očekávaný iPhone Ultra, a prakticky všichni analytici očekávají kompletní transformaci celého trhu. Apple si ukrojí jeho podstatnou část, a to samozřejmě na úkor ostatních.
Dominantním hráčem trhu se skládačkami je Samsung, který těží primárně z toho, že v něm figuruje nejdéle a je v něm již zaběhlým výrobcem. V poslední době se sice snaží inovovat mnohem více než v minulosti, ale ani to nemusí proti Applu stačit a je velmi pravděpodobné, že konkurent z Cupertina mu v letech 2026 a 2027 v prodeji skládaček výrazně přistřihne křídla.
Apple nakopne celý segment
Kalifornský gigant nebude mít vliv jen na Samsung, ale na celou kategorii skládacích telefonů a analytici odhadují, že celý tento trh vlivem příchodu iPhonu Ultra poskočí o více než pětinu, konkrétněji o 21 %. Prognózy jsou takové, že během prvního roku na trhu si pro sebe Apple ukořistí obří podíl ve výši 25 %.
Samsung by si sice měl udržet pozici jedničky, ale vlivem iPhonu Ultra by měl jeho podíl klesnout ze 40 % na 32 %, což je opravdu dramatický propad. Přímo Apple by se měl do konce roku 2026 dostat na již zmíněný 25% podíl, takže by se stal dvojkou na trhu a na třetí místo by odsunul do té doby druhý Huawei, jehož podíl se dle odhadů smrskne ze 30 % na 24 %.
Jak si povedou další výrobci?
Po Samsungu a Huaweii jsou největšími hráči na trhu se skládačkami Motorola a Honor, jejichž podíl v roce 2025 dosahoval 11 % a 7 %. Také z jejich koláče si Apple ukousne a analytici předpokládají pokles podílu na trhu u těchto značek na 8 % a 3 %. Kalifornský gigant se zkrátka stane zcela zásadním hráčem segmentu skládacích telefonů a o tom, že uspěje, asi nikdo nepochybuje.