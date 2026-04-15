Podvod na statisíce lidí? Trumpův bájný mobil je stále v nedohlednu, navíc změnil design

- Bájný Trump T1 Phone se opět připomíná
- Operátor Trump Mobile aktualizoval jeho podobu i parametry
- Nejvíce zaujme kýčovitý design a zastaralý Android 15
Zlatý telefon nesoucí jméno současného amerického prezidenta je stále v nedohlednu. Trump T1 Phone byl poprvé zmíněn v loňském roce, avšak dodnes nemá jediného majitele, přestože operátor Trump Mobile na začátku letošního roku hovořil o 600 tisících předobjednávkách. Za poslední rok tento bájný telefon několikrát změnil design i parametry, naposledy se tak stalo na začátku tohoto týdne.
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Takto vypadá Trump T1 Phone dnes
Trump T1 Phone měl být vůbec prvním smartphonem zcela vyrobeným v USA, to je však zcela nereálné zadání, neboť pro kompletní produkci smartphonů v USA neexistuje infrastruktura. Namísto hrdého amerického zařízení tak bude Trump T1 Phone nejspíše pouze přebrandovaný čínský telefon obalený do nevkusného kýčovitého těla s falešně zlatým povrchem, americkou vlajkou na zádech a vlastenecky upraveným prostředím.
Podle aktualizovaného předobjednávkového webu bude mít Trump T1 Phone podobu, jakou jsme poprvé viděli letos v únoru na fotografii. Kvalita renderů je nicméně dost nízká – skoro jako by byly vytvořené umělou inteligencí na základě oné fotografie. Sám operátor koneckonců uvádí, že obrázky jsou pouze pro ilustrační účely a že se finální produkt může lišit. To samé překvapivě platí i pro specifikace, které mají být následující:
- 6,78″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz
- Trojitý fotoaparát – 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením
- 50Mpx selfie kamerka
- 5000mAh baterie s podporou 30W nabíjení
- Čtečka otisků prstů a AI sken obličeje
- Čipset Qualcomm Snapdragon série 7
- 512GB úložiště
- Operační systém Android 15 (ano, čtete správně, 15)
- Zlatá barva
Server GSMarena.com si povšimnul, že tyto parametry se až nápadně podobají parametrům smartphonu HTC U24 Pro z roku 2024 (včetně rozmístění kamer), je tedy možné, že Trump T1 Phone bude pouze jeho nevkusnou reinkarnací.
Trump T1 Phone má jít do prodeje za 499 dolarů (asi 10 300 korun bez DPH), což je cena, za kterou američtí zájemci seženou například Pixel 10a, Nothing Phone (4a) Pro nebo Samsung Galaxy S25 FE. Pokud tento zlatý kýč vůbec půjde do prodeje (což stále není jisté), bude patrně lovit zákazníky pouze u věrného republikánského jádra.