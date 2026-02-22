Poco X8 Pro (Max) v kompletním úniku. Kde už jsme je jenom viděli?

- Značka Poco chystá novou řadu smartphonů Poco X8 Pro
- Tvořit ji mají dva telefony s výbavou vyšší střední třídy
- Nebude se jednat o zbrusu nové telefony, ale o rebranding dvou modelů od Redmi
Značka Poco si dává s představením modelové řady Poco X8 načas. Zatímco (stále) aktuální smartphony Poco X7 a X7 Pro byly představené už loni v lednu, na jejich nástupce si nejspíše počkáme až do března. Už dnes si ale můžeme uspořádat jejich předpremiéru, neboť internetem kolují jak jejich tiskové snímky, tak i jejich parametry.
Poco X8 Pro a X8 Pro Max: kam se poděla oranžová?
Podle posledních dostupných informací to vypadá, že Poco minimálně zpočátku přeskočí základní variantu Poco X8 a rovnou nám naservíruje dvě „pročka“ – Poco X8 Pro a X8 Pro Max. Jejich uniklé parametry a rendery potvrzují to, co už jsme nějakou chvíli tušili – nebude se jednat o zbrusu nové telefony, ale o přebrandované modely Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max.
Tiskové snímky chystaných novinek od Poco odhalují minimální designové odlišnosti – na zádech dojde k výměně loga a telefony dostanou nové barevné kabátky. Nutno podotknout, že Poco půjde spíše konzervativní cestou, v nabídne bude pravděpodobně chybět křiklavá oranžová varianta nápadně připomínající loňské iPhony Pro. Oba telefony mají být dostupné v černé a bílé barvě, Poco X8 Pro navíc přihodí modrou, Poco X8 Pro Max zelenou.
Poco X8 Pro Max: větší a výkonnější
Poco X8 Pro Max bude díky 6,83″ displeji decentně větší. Obrazovka má být typu OLED a má se pyšnit 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 2 tisíce nitů. Součástí displeje bude ultrazvuková čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka. Do oválného ostrůvku na zádech pak Poco usadí dva fotoaparáty – 50Mpx hlavní a 8Mpx širokoúhlý.
Srdcem Poco X8 Pro Max má být čipset MediaTek Dimensity 9500s v doprovodu rychlých pamětí typu LPDDR5X a UFS 4.1. Oproti Redmi Turbo 5 Max se pravděpodobně dočkáme o něco menší baterie, spekuluje se o kapacitě 8 500 mAh. O rychlé 100W nabíjení ale naštěstí nepřijdeme. Poco X8 Pro Max má rovněž zaujmout vysokou odolností (IP69K), infraportem a silnými stereoreproduktory.
Poco X8 Pro Max: podobná výbava v menším těle
Poco X8 Pro dostane o něco menší 6,59″ displej, jeho parametry mají být ale totožné jako u většího modelu. Kvůli celkově menším rozměrům se budeme muset spokojit i s menší baterií, jejíž kapacita má být 6 500 mAh. Posledním ústupkem má být slabší (byť stále dost výkonný) čipset MediaTek Dimensity 8500.
Poco X8 Pro má dostat velmi podobnou sestavu fotoaparátů jako jeho větší bráška – vpředu 20Mpx selfie kamerka, vzadu má kouzlit kombinace 50 a 12Mpx snímače. Telefon by měl rovněž disponovat vysokou odolností, rychlým nabíjením i infraportem.
Na obou modelech poběží Android 16 s prostředím HyperOS 3. Termín odhalení obou telefonů zatím neznáme – čínský výrobce na svých sociálních sítích stále propaguje řadu X7, takže na tu nástupnickou si patrně ještě nějakou chvíli počkáme.
