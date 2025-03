Poco F7 Ultra nakukuje mezi elitu. Má Snapdragon 8 Elite a dobijete jej za 34 minut

Značka Poco chce konkurovat těm nejlepším

Nové Poco F7 Ultra láká na vysoký výkon, elegantní design a zvýšenou odolnost

Telefon je doslova prošpikovaný různými koprocesory, které zvyšují výkon, zlepšují signál a pomáhají delší životnosti baterie

Za vrcholné funkce si ale výrobce nechá zaplatit, v rámci předobjednávek lze získat slevu 2 000 Kč, případně lze využít výkupního bonusu 2 500 Kč

Značka Poco, která patří čínskému Xiaomi, dnes na tiskové konferenci v Singapuru, kam dostala pozvánku i naše redakce, představila novou řadu smartphonů Poco F7. Paradoxně jsme se nedočkali žádného základního modelu, namísto toho nám Poco naservírovalo rovnou dvě vrcholné varianty s přídomky Pro a Ultra. Oba telefony vypadají velmi podobně, avšak pod kapotou se najdou rozdíly, které ospravedlňují cenový rozdíl ve výši 4 500 korun. V tomto článku si představíme výše postavený model Ultra. Podrobnosti o Poco F7 Pro si můžete přečíst zde.

Poco F7 Ultra: prémiový design a zvýšená odolnost

Poco F7 Ultra stojí v portfoliu výrobce na pozici aktuálního top modelu. Telefon láká na povedený přímočarý design a prémiovou konstrukci, kterou tvoří matný hliníkový rámeček a skleněná záda. Ta jsou navíc u modelu Ultra po všech čtyřech stranách zakřivená, díky čemu telefon lépe padne do ruky.

Smartphone bude nabízen ve dvou barevných variantách – s černými nebo žlutými zády. V obou případech provedení kombinuje matnou plochu ve spodní části s lesklými plochami v oblasti fotoaparátů, ty jsou soustředěné do vystouplého kruhového modulu v levém horním rohu. Poco F7 Ultra se pyšní voděodolností IP68, kromě toho má nabídnout i nejodolnější ochranu displeje v historii značky – vlastní sklo Poco Shield Glass.

Samotný displej je typu AMOLED a na ploše s úhlopříčkou 6,67″ nabízí jemné Quad HD+ rozlišení. Obrazovka se pyšní dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním jasem 1 800 nitů (špičkový jas a 3 200 nitů). Příznivá je i tloušťka rámečku okolo zobrazovače – pouze 1,6 mm.

Displej je navíc velmi šetrný k očím uživatele, a to jednak díky kruhové polarizaci světa, a také díky 3840Hz vysokofrekvenčnímu PWM stmívání. Dotyková vrstva obrazovky si poradí s mokrými i mastnými prsty, skvělý výkon podává i ultrazvuková čtečka otisků prstů zabudovaná do displeje. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že displej je skutečně kvalitní a skvěle čitelný i na venkovním sluníčku.

Tři fotoaparáty pro všechny příležitosti

V horní části obrazovky najdeme kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku, v kruhovém otvoru na zádech se pak nachází následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní

32Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°

50Mpx teleobjektiv s plovoucím optickým členem, 2,5× optickým přiblížením a funkcí makro (od 10 cm)

O zpracování fotografií se stará vlastní platforma Poco AISP využívající umělé inteligence. Ta dokáže z teleobjektivu „vymáčknout“ až 20× přiblížené detailní snímky, funkce UltraSnap zase nabídne extrémně rychlé sekvenční snímání s až 150 snímky za sekundu. Umělou inteligenci lze využít i k dodatečným úpravám fotografií a videí. Podle našich prvních zkušeností fotoaparát Poco F7 Ultra fotí velice slušně, avšak ke konkurenčním vlajkovým modelům v podobné cenové hladině má ještě daleko. Ostrost je dobrá, ale občas má tendenci zbytečně zvýrazňovat barvy.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Poco F7 Ultra díky použitému čipsetu zvládá nahrávat video až v 8K rozlišení při 30 fps. Dále lze nahrávat ve 4K při 30 či 60 fps. V případě vyšší snímkovací frekvence ale není možné během záznamu přepínat mezi objektivy. Při 30 fps ano, vyjma širokoúhlého. Kvalita záznamu je velice slušná, a to i v horších světelných podmínkách, o čemž se můžete přesvědčit z přiložené ukázky.

Pod taktovkou Snapdragonu 8 Elite

Kde však Poco F7 Ultra rozhodně neztrácí, je výkon. Výrobce nasadil aktuální vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite a navíc mu dopřál výkonný chladící systém LiquidCool Technology 4.0 obsahující velkou tepelnou trubici a 3D dvoukanálové IceLoop chlazení. Pro maximální zážitek při hraní her je k dispozici grafický koprocesor VisionBoost D7 a technologii Smart Frame Rate, která má zajistit hraní her ve 2K rozlišení s obnovovací frekvencí 120 Hz. V AnTuTu benchmarku jsme průměrem třech testů naměřili skóre 2 610 334 bodů. V GeekBenchi 6 8 831 bodů (multi-core) a 2 984 bodů (single-core).

Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 5 300 mAh a podporou rychlého nabíjení HyperCharge s maximálním výkonem 120 wattů, díky kterému je možné telefon dobít z nuly na 100 procent za pouhých 34 minut. Nechybí ani 50wattové bezdrátové nabíjení.

Poco navíc klade důraz na to, aby měl akumulátor co největší životnost, proto je telefon vybaven čipem Surge P3 pro řízení nabíjení a Surface G1 pro správu baterie. Tato kombinace optimalizuje rychlost a účinnost nabíjení, díky čemuž si má akumulátor i po 1 600 nabíjecích cyklech zachovat 80 procent svojí původní kapacity.

Hardwarové parametry Poco F7 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,3 × 75 × 8,4 mm, hmotnost: 212 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 2K, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 32 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, selfie kamera: 20 Mpx, HDR, Full HD video Kompletní specifikace

K dispozici je i speciální čip Surge T1S, který se stará o posílení signálu – výkon mobilních sítí má být posílen až o 37 procent, zatímco Wi-Fi a Bluetooth až o 16 procent. Co ale zamrzí, je podpora eSIM. Poco F7 Ultra běží na operačním systému HyperOS 2, který má být maximálně vyladěný na plynulý chod a efektivní využívání systémových prostředků. Do systému je rovněž integrován AI asistent Gemini.

Cena a dostupnost

Poco F7 Ultra půjde do prodeje již dnes, v nabídce bude v černé a žluté barvě. K dispozici budou dvě paměťové varianty za následující ceny:

12/256 GB za 18 999 korun

16/512 GB za 20 999 korun, nicméně u této varianty lze využít předobjednávkové slevy 2 000 Kč. Telefon vás tak vyjde na 18 999 Kč.

Na Poco F7 Ultra lze využít výkupního bonusu 2 500 Kč, pokud přinesete svůj starý telefon + tříletou záruku.

Na značku Poco se jedná o překvapivě vysoké ceny, i s ohledem na to, že sesterský a o chlup lépe vybavený smartphone Xiaomi 15 lze zakoupit za podobné peníze. U Poco lze nicméně ušetřit – pokud si novinku koupíte od dnešního dne do 6. dubna, získáte vyšší paměťovou verzi za cenu té nižší. Do 4. května lze navíc využít výkupní bonus ve výši 2 500 korun při odevzdání starého zařízení.

Autor článku Jakub Karásek