Po devíti letech jsem přešel na Android. Jaké věci z iOS mi chybí?

Nedávno jste si mohli přečíst článek ohledně mých oblíbených pěti věcech, které mi padly do oka po přechodu na Android. Už víte, že od iPhonu 4S jsem používal vždy právě telefony s operačním systémem iOS, takže se pro mě jednalo o poměrně velkou změnu, když jsem přesedlal na Android. Ačkoli jsem si zvykl, pár věcí z iOS mi chybí.

Jednoduchost

Ať se snažím na Android dívat jakkoliv, jeho rozhraní není tak čisté a přehledné, i když v případě One UI od Samsungu je to výrazně lepší, než v případě čistého Androidu (alespoň z mého pohledu). V nastavení je mnoho položek, které jsem kolikrát musel vyzkoušet metodou pokus-omyl, a jiné věci jsem zase musel dlouho hledat. Možná si říkáte, že je to otázka pořádného seznámení se. A já vám musím dát za pravdu. I tak se neubráním pocitu, že iOS je přehlednější systém, který nemá tolik kudrlinek. Možná i to je jedním z důvodů, proč je ve světě tak oblíbený.

AirDrop

Není tajemstvím, že všechno, co mělo logo nakousnutého jablka, jsem prodal. Tedy až na svůj MacBook, na který nedám dopustit. Měl jsem vždy takový zvyk, že jakmile jsem potřeboval poslat fotky z iPhonu na MacBook, AirDrop byla jasná volba. Ale co naplat, když před sebou máte počítač od Applu a v ruce telefon od Samsungu?

Samozřejmě že existuje hned několik cest, jak to celé můžete provést. Osobně si vše hned nahrávám na Google Disk, odkud si vše mohu stáhnout a následně s tím pracovat. I tak mi to nedá, abych si vždy zavzpomínal na to, jak je AirDrop skvělým pomocníkem.

Výdrž baterie

Nalijme si čistého vína hned zpočátku. Samsung Galaxy S20 Ultra má v útrobách baterii o kapacitě 5000 mAh. Na papíře skvělá hodnota, ale iPhone Xs, který jsem používal předtím, byl na tom s výdrží daleko lépe. A to i přesto, že jeho baterie má kapacitu okolo 2600 mAh.

Nebojím se zařadit mezi poměrně náročné uživatele chytrých telefonů. Chci různé funkce, vyřizuji nějaké hovory, zprávy, maily a tak podobně. Aktivní mám jen dva messengery, často fotím a cokoli jde udělat tak, aby to prospělo baterii, tak to udělám. Na S20 Ultra nepoužívám 120Hz obnovovací frekvenci ani maximální rozlišení 1440 x 3200 px, což by samozřejmě mělo za následek ještě nižší výdrž na jedno nabití. Ani po všech různých vypnutých procesech se však s S20 Ultra na jednodenní výdrž nedostanu.

Ekosystém

Další bod je něčím, proti čemu bude Android bojovat jen těžko. Ať už používáte cokoli, každý sebemenší fanoušek chytrých telefonů, počítačů a tak dále by měl objektivně říci, že ekosystém Applu je něčím, co dnes nikdo jiný nemá. Netahejte sem teď prosím ceny jednotlivých produktů, to je zcela jiný příběh.

Apple svůj ekosystém postavil dokonale. Využívání MacBooku, iPhonu a Apple Watch je perfektní kombinace. Už v prvním článku, kdy byla řeč o tom, co se mi na Androidu líbí, jsem vám prozradil, že používám Google služby. Díky tomu je fungování s počítačem od Applu a telefonem s Androidem v pohodě, ale rozhodně to není tak pohodlné jako již zmíněný ekosystém od amerického giganta. Tady se obávám, že ani budoucnost nám nepřinese nic, co by po této stránce mohlo Applu konkurovat.

Hodinky jako platební karta

Vím, že i v kombinaci s androidovým telefonem v kapse existuje pár cest, jak z různých náramků nebo hodinek udělat platební kartu, avšak nikdo tohle řešení nedotáhl k takové jednoduchosti jako Apple. Používání Apple Watch patřilo k mým každodenním činnostem. Na čerpací stanici pro rychlou kávu s sebou nebo jen tak při běhání, kdy jsem dostal chuť si po tvrdé práci dát jedno chlazené plzeňské. Na to vše mi stačilo mít hodinky na ruce a telefon buď v autě nebo doma.

Nejsem příznivcem jakýchkoli notifikací, takže jsem na Apple Watch přijímal informace pouze o iMessages a telefonních hovorech. Používal jsem je při sportu a také jako minutku, když jsem se snažil vytvořit nějaké velkolepé dílo v kuchyni. Využití pro hodinky jsem našel více než dostatek – o to těžší loučení to bylo. Avšak jednoduchost placení je něčím, co mi opravdu chybí…