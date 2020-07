Přešel jsem z iPhone na Android. Jaké funkce mi padly do oka?

Od iPhone 4S jsem neustále používal telefon s nakousnutým jablkem ve znaku, tehdy se psal rok 2011. Ať už se jednalo o aktuální generaci, nebo nějaký starší model. Postupem času jsem začal využívat i celý ekosystém Applu, tedy MacBook, iPhone, Apple Watch, a svého času jsem měl také iPad, který však nezapadá do mého „workflow“, takže po půl roce používání šel lidově řečeno „z baráku“.

Poslední dobou však ve mně zrála myšlenka, že bych si Android chtěl osobně vyzkoušel. Nemám rád, když někdo – fotbalovou terminologií „z jedničky“ – odsoudí něco, co zrovna nepoužívá. Do této pozice jsme se nechtěl stavět. Uvědomoval jsem si, že jak iOS, tak Android mají své výhody, ale až každodenní používání mi mohlo prozradit, jak dobrý vztah budu se systémem od Googlu opravdu mít.

Už téměř dva měsíce používám každodenně Samsung Galaxy S20 Ultra. Zhruba týden jsem v kapse stále nosil i iPhone, ale později jsem se rozhodl skočit do vody a prostě plavat. A že voda byla zpočátku dost studená.

Nejen iPhone, ale také Apple Watch jsem prodal a začal se (doslova) prát s Androidem. Prvních pár dní bylo celkem těžkých. Problém byl však na mé straně. Zvyk je železná košile, která po několika letech jde jen stěží rozepnout, odhodit a nasadit novou. Prostě jsem potřeboval čas.

Ještě než se dostaneme k věcem, které se mi na Androidu líbí, měl bych vám říci, že využívám služby od Googlu, tedy nejen mail, ale také Google Disk a další aplikace. Je důležité to vědět, abyste pochopili, proč se mi některé funkce líbí více právě na Androidu než na iOS.

Napojení na Google Disk

První věcí je Google Disk. Používám ho každý den a jinam se stěhovat nechci. Šanci jsem dal i jiným službám, ať už šlo o Dropbox, iCloud či pekelný OneDrive. Vždy jsem se však velmi rychle vrátil ke Googlu a jeho řešení. Na iPhonu jsem měl problém s tím, že synchronizace nefungovala stoprocentně. Tu a tam se zasekla, dané dokumenty se na Disk nenahrály a následně dohledávat, zda tam jsou, nebo ne, bylo něco, co jsem už opravdu nechtěl řešit.

O to však ani tak nejde. Na Androidu se mi líbí, že přímo v notifikačním centru vidím, kolik MB se už nahrálo, a poté dostanu i informaci, že vše bylo úspěšně nahráno. Pro někoho se může jednat o úplnou hloupost, nicméně pro někoho, kdo s Google Diskem pracuje stejně často jako profesionální řidič s volantem, je spolehlivost propojení nesmírně důležitá.

Odložení notifikací

U notifikačního centra ještě zůstanu. Opět se jedná o poměrně malou věc, ale pro mě osobně velmi užitečnou. Jde o odložení notifikací. Někdo vám pošle zprávu, ale vy víte, že se jí zvládnete věnovat až za hodinu či dvě. Pokud ji nechcete v oznamovacím centru držet, tak ji jednoduše odložíte. Koneckonců já jsem nejspíše ten poslední, kdo by vám měl vysvětlovat, jak takové věci na Androidu fungují. Já jen mohu říci, že mně nesmírně vyhovují.

Always-On displej

Tato funkce se mi líbila už v minulosti, kdy můj kolega modely od Samsungu používal. Jedním pohledem vidíte, kolik je hodin, datum i z jakých aplikací máte nevyřízené notifikace. Opět nejde o nic převratného, ale přechodem z iPhonu jsem si na tuto funkci rychle zvykl.

Widgety

Jedna z prvních věcí, co vás jistě napadne, je to, že s novým iOS 14 už se tato výhoda smazává. Nový systém od Applu bude nabízet widgety také. V době, kdy jsem však iPhone vyměnil za Android, na iOS tato možnost neexistovala. Prvních pár dní jsem si říkal, že je to celkem k ničemu, ale postupem času jsem si na některé widgety zvykl. Výhodou je, že nemusím vyhledávat jednotlivé aplikace, ale jejich některé funkce si uložím přímo na plochu. Až ve chvíli, kdy jsem widgety začal využívat, jsem pochopil, že mohou mít přínos.

Displej

Poslední věc nesouvisí ani tak s Androidem jako takovým. Osobně mám rád telefony s velkým displejem. I proto mi Samsung Galaxy S20 Ultra se svým 6,9palcovým displejem velmi vyhovuje. Apple má momentálně v nabídce největší úhlopříčku na iPhone 11 Pro, která je však o 0,4 palce menší, a navíc má obří rámečky. Myslím si, že Samsung má i lepší displej, ale to bychom se dostali do nekonečného příběhu. Jednak se jedná o subjektivní názor a ani fakt, že Samsung dodává displeje pro Apple, by mému názoru moc nenahrával.

S čistým Androidem jsem zatím neměl tu čest, ale prostředí One UI 2.1 od Samsungu považuji za maximálně povedené a pro člověka, který přešel z iOS i celkem přehledné. Náš šéfredaktor Jirka Hrma jej považuje za vůbec nejlepší úpravu Androidu a něco na tom rozhodně bude.

A jak jste na tom vy? Přecházeli jste z jablečného tábora na Android, nebo opačně? Dejte nám vědět do komentářů pod článkem.