Vyzkoušeli jsme iOS 14: Apple se konečně nebál odvázat

Každý rok v červnu Apple pořádá vývojářskou konferenci WWDC a ani letos tomu není jinak. Poprvé v historii se ale celá show odehrává online v důsledku probíhající pandemie koronaviru. V pondělí 22. června proběhla tradiční úvodní keynote. Během té Tim Cook a jeho tým představil změny, které nás čekají v dalších verzích operačních systémů od Apple.

Musím říct, že online prostředí keynote výrazně prospělo a oproti předchozím rokům nebyla nudná, nedošlo na žádná hluchá místa nebo prostoje. Od iOS, přes iPad OS, watchOS a tvOS Tim Cook a jeho tým doslova „proběhli” až k novinkám v macOS a oznámení, že v následujících dvou letech populární Apple počítače a notebooky přejdou na vlastní procesory, které Apple již nějakou dobu vyvíjí. Odklon od Intelu je tedy jasný a bude zajímavé sledovat další vývoj a jak tento krok změní trh počítačů.

První beta překvapila stabilitou a rychlostí

Od pondělního večera jsou dostupné beta verze nových operačních systémů. Oficiální cestou jen pro vývojáře, neoficiální (na vlastní riziko) i pro veřejnost. Nedoporučuje se tedy instalovat je do přístrojů, které uživatele používají jako své hlavní. Beta verze pro veřejnost budou k dispozici během příštího týdne. My jsme samozřejmě na nic nečekali a již v pondělí večer nové operační systémy stáhli a nainstalovali do Apple zařízení. Aktuálně testuji první developerskou verzi iOS 14 a iPad OS 14 . Byť je mám v ruce jen krátkou dobu, podělím se s vámi o první dojmy a zkušenosti s představenými novinkami.

iOS 14 zkouším v novém iPhone SE a loňském iPhone 11 Pro. iPadOS 14 jsem nahrál do iPad Pro (11″) z roku 2018. Nicméně není nutné mít to nejnovější „železo“. Nové systémy podporují Apple telefony a tablety zpětně až k iPhone 6s a dnes už stařičkému iPad Air 2.

V tomto bodě je potřeba říct, že již delší dobu netrpělivě vyhlížím jakékoli změny, které by se týkaly domácí obrazovky v iOS a možností jejího přizpůsobení. Ačkoli jsem dlouhé roky uživatelem iPhone a iPad, během posledního roku a půl mi přestalo rozložení domácí obrazovky a ikon na ní vyhovovat.

Ocenil bych výrazně menší ikony, lepší práci s místem a nějaké alespoň trochu inteligentní widgety. I proto jsem začátkem letošního roku začal používat jako hlavní zařízení telefon s Androidem, avšak stále vyhlížím a čekám, jestli Apple přinese nějaké výraznější změny, které by mi vrátily iPhone jako hlavní zařízení zpět do kapsy.

Apple se konečně nebál odvázat

Po pondělní keynote se mluví o tom, že novinky v iOS a iPadOS jsou největšími změnami za poslední roky. Bude to ale stačit? To zjistíme během následujících týdnů testování. Rozhodl jsem se dát iOS znovu šanci a proto jsem betu iOS 14 nahrál do iPhone 11 Pro a iPad Pro a v nadcházejících týdnech budu obě zařízení používat více než v předchozích téměř 6 měsících, abych zjistil, zdali jsou představené novinky opravu dostatečnou změnou, nebo jen na první pohled hezkým pozlátkem.

Widgety na hlavní obrazovce

Vůbec největší změnou je možnost přidávat widgety i přímo na domovskou obrazovku mezi ostatní ikony. Za mě velmi vítaná změna, která ale v první developerské verzi působí zatím nedodělaně, což není žádná výtka; Apple a tvůrci aplikací mají nyní spoustu času na vyladění).

Aktuálně jsou widgety dostupné jen pro nativní aplikace což je logické. Vývojáři k této nové funkcionalitě dostanou přístup až během tohoto týdne.

A ostatně jako vždy, na aplikacích třetích stran bude záležet, jak moc využitelná a praktická tahle nová funkce bude. Ve stávajícím provedení máte k dispozici tři různé velikosti widgetů. Čtverec, který zabere na ploše místo čtyř ikon. Menší obdélník zabírající místo osmi ikon. A nakonec největší obdélník, který vezme místo šestnácti ikonám, respektive v případě iPhone SE nebo iPhone 11 Pro zabere dvě třetiny plochy domácí obrazovky. To není zrovna způsob, jak efektivně využít místo na ploše.

Výhodou se může na první pohled zdát, že widgety lze skládat na sebe a listovat mezi nimi. Ačkoli je tedy plocha iPhone malá a widgety zaberou hodně místa, můžete dát třeba tři nebo více na sebe a listovat mezi nimi, což ušetří místo. Hodnocení, zdali toto bude praktický přístup si nechám na později.

Výběr widgetů je velmi omezený a zatím nabízí jen nativní Apple aplikace, které používám minimálně. Počasí a mapy jsou jistě praktické. Stejně tak přístup k nejpoužívanějším Zkratkám, Apple Music nebo Siri návrhům. Nicméně pohled na akcie, zprávy skrz Apple News nebo Čas u obrazovky mě zatím moc nezaujaly.

Další zajímavou funkcí je takzvaný Smart Stack, neboli Chytrá sada. Opět jde o skupinu widgetů na jednom místě, jen s tím rozdílem, že v tomto případě si můžete nechat obsah zobrazovat automaticky dle kontextu. Tedy například dle místa, kde se aktuálně nacházíte nebo dle denní doby.

Jestli a jak dobře tohle bude fungovat, zjistím pravděpodobně až za pár dní sledování. Ve větší míře pak až na podzim po vydání oficiální verze. Zároveň předpokládám, že tato funkce se bude chovat jinak na americkém trhu a jinak u nás v Čechách.

Vylepšená správa aplikací

Apple o kus dále posunul i práci s plochami a ikonami. Nyní je možné aplikace na plochách sdružit do takzvané App Library, respektive Knihovny aplikací. Jde v podstatě jen o další plochu s vertikálním skrolováním, na které telefon shlukuje aplikace do složek podle toho, jak si myslí, že patří k sobě, jak je používáte nebo jak si myslí, že je budete potřebovat.

Moje dosavadní zkušenosti zatím ukazují, že třídění aplikací není moc logické a mám ve složkách aplikace, které k sobě prostě nepatří, ale opět nezapomínejme, že se bavíme o první vývojářské verzi, takže se dá předpokládat, že logika třídění aplikací se ještě v průběhu vývoje vylepší a hlavně telefon nejspíš bude potřebovat čas na to, aby se to správné třídění, které bude uživateli vyhovovat, naučil. Nicméně osobně tuto funkci vítám. Jde o novou formu pořádku na plochách.

Mám teď jednu plochu s widgety a nejpoužívanějšími aplikacemi a hned vedle App Library, kde navrchu jsou návrhy aplikací, které bych mohl potřebovat a následně složky, kterými mohu procházet nebo používat vyhledávání. Celkem chytré řešení, řekl bych, které se aspoň trochu odlišuje od Androidu. I když určitá inspirace tu vidět je.

Další kosmetické změny

K dalším výrazným změnám, které jsem zaznamenal hned, je zmenšení uživatelského rozhraní vyhledávání, Siri nebo příchozích hovorů. Považuji to za vítanou změnu, protože dosavadní způsob, kdy daná funkce zabrala celou obrazovku, působil dost humpolácky a ne zrovna moderně.

Stejně tak se mi líbí novinky v HomeKit, respektive aplikaci, která ovládá chytrou domácnost. Hned navrchu totiž mám návrhy zařízení, které bych mohl chtít ovládat nebo nějakým způsobem vyžadují moji pozornost. Tyto se nově objevují i v ovládacím centru, které stáhnete z pravého horního rohu a jsou tak dostupné v podstatě odkudkoli.

Neměl jsem zatím možnost vyzkoušet vše. Třeba odemknout telefonem nové BMW 540i nebo vyzkoušet App Clips, kterým Apple věnoval spoustu pozornosti. To jsou ale novinky a drobnosti, které nás čekají v následujících měsících a bude zajímavé je dále sledovat.

Z těch více dostupných věcí se chystám na pořádné prověření funkce „obraz v obraze“, neboli plovoucí okno s přehrávaným videem, třeba z YouTube, nebo podstatně vylepšené iMessage. Jejich síla se projeví ve skupinových konverzacích.

Nedokážu říct, jestli by v mém případě iMessage dokázaly nahradit Telegram, kterému se funkčně blíží. Jasněji budu mít po pár týdnech. Rozhodně si ale nemyslím, že by konkurovaly řešením jako je Slack nebo Microsoft Teams. A tvrzení, že iMessage budou těmto víc a víc konkurovat mi přijde více než odvážné.

Poslední roky měly iMessage problém funkčně držet krok s aplikacemi jako je zmiňovaný Telegram, WhatsApp nebo Signal. S novou verzí se jim funkčně alespoň přiblížily nebo je dohnaly. Konkurovat primárně firemním řešením je tedy podle mě lehce mimo jejich zásah a možnosti.

Když už jsme u Zpráv, tak samozřejmě nesmím opomenout Memoji, kterým Apple během keynote opět věnoval čas. Novinky v nich kromě přidaných účesů, možnosti volit věk nebo dalších gest reflektují současnou situaci ve světě a svému avataru můžete nasadit roušku. Přijde vám to bláznivé? Mně taky.

Skvělá práce, Cupertino!

Celkově je můj dojem z první beta verze iOS 14 velmi dobrý. Zatím jsem nenarazil na žádné viditelné problémy či komplikace. Systém je stabilní a rychlý. To může být částečně dáno i tím, že mi běží na tom nejnovějším, co má Apple aktuálně ve své nabídce.

A to bude z novinek pro teď všechno. Kompletní přehled představených novinek si můžete přečíst v našem dřívějším článku. Případně doporučujeme podívat se na dvanáctiminutové video se souhrnem toho nejzajímavějšího z pondělní premiéry iOS 14.

Já stále procházím systém, jeho nastavení a hledám další novinky, na které během pondělní keynote nezbyl čas. Pokud narazím na něco významného, doplníme to buď do článku nebo do diskuse pod ním. Jak už to tak bývá, můžeme čekat, že některé funkce Apple v následujících týdnech zpřístupní, některé odebere, pokud nebudou fungovat dle jeho představ.

Osobně doufám, že se dočkáme ještě alespoň lehkých úprav v přizpůsobení plochy a widgetů. Ze všeho nejvíc se ale těším, až se začnou objevovat widgety k aplikacím třetích stran. Ty totiž posunou použitelnost novinek na zcela jinou úroveň.