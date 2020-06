Apple dává sbohem Intelu. Příští Macy budou pohánět vlastní ARMové procesory

Pravděpodobně největší novinka úvodní keynote vývojářské konference Apple WWDC 2020 nemá softwarovou, ale hardwarovou podobu. Nejedná se přitom o žádné nové zařízení, ale o spekulovaný přechod počítačů Mac na vlastní procesory postavené na ARMových základech. Apple tak zahajuje postupné loučení s procesory od Intelu, které používá od roku 2006.

Apple Silicon: výkonnější a efektivnější procesory z vlastní kuchyně

Apple není v navrhování nových procesorů žádný nováček, jeho čipy Apple Axx pohání iPhony již deset let, přičemž poslední generace je natolik výkonná, že se směle může vyrovnat některým počítačovým protějškům. Z toho také Apple těží u tabletů iPad Pro, které se postupně snaží hranici mezi počítači a tablety zcela smazat. Rodina procesorů pro počítače Mac ponese pojmenování Apple Silicon a její hlavní zbraní bude obří výkon a vysoká efektivita. Podle interních testů Apple se nárůst výkonu procesorů od Intelu v posledních letech značně zpomaluje a jeho ARMové čipsety již dokáží nabídnout vyšší výkon.

Apple se pochlubil, že jeho vlastní software je na ARMové čipsety připraven již nyní, a to včetně náročných nástrojů jako je například střižna Final Cut Pro. Na procesory Apple Silicon jsou připraveny i aplikace Office od Microsoftu a aplikace Creative Cloud od Adobe. Vývojáři třetích stran budou muset pro zajištění kompatibility provést některé úpravy, přičemž Apple jim k tomu poskytne potřebné nástroje. Pro nepřekompilované aplikace bude připravena funkce Rosetta 2, která dokáže původní aplikace virtualizovat, a dokonce i překládat kód podle potřeby za běhu. Potěšující je, že díky ARMovým čipsetům bude možné na macOS provozovat stejné aplikace jako na iPadech a iPhonech.

Přechod z Intelu na Apple Silicon bude zahájen již brzy. V následujících týdnech Apple poskytne vývojářům první sadu softwarových nástrojů, existovat také bude Developer Transition Kit, což je v podstatě testovací minipočítač postavený na základech Macu mini, ve kterém tiká čipset Apple A12Z ve spolupráci s 16 GB RAM. Na počítači pak běží beta verze operačního systému macOS Big Sur.

První ARMový Mac ještě letos

Apple by chtěl dokončit přechod z procesorů od Intelu na vlastní v horizontu příštích dvou let, přičemž první „ARMový“ Mac by měl dorazit ještě do konce letošního roku.