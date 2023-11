Plně autonomní a řízené AI: Airbus hlásí průlom v čerpání paliva za letu

Tankování paliva za letu není nic nového, první experimenty s tímto úkonem probíhaly již ve dvacátých letech minulého století. Společnost Airbus se ale snaží jej plně autonomizovat a nyní oznámila, že dokončila druhé kolo testování svého plně autonomního demonstrátoru pro doplňování paliva za letu zvaného Auto’Mate.

Po prvním letovém testu, který proběhl na začátku letošního roku, zkoumal tento druhý využití navigačních senzorů založených na umělé inteligenci a vylepšených algoritmů pro autonomní let ve formaci. „Poprvé jsme otestovali technologie pro autonomní doplňování paliva za letu založené na ovládání a navádění několika bezpilotních letounů z letounu MRTT (Multi Role Tanker Transport),“ uvedl Airbus v příspěvku na X.

📢 BREAKING NEWS – Auto'Mate successfully completes 2nd & final flight test campaign. Airbus, for the first time ever, tested the technologies for autonomous air to air refuelling based on controlling & guiding multiple drones from Multi Role Tanker Transport (MRTT) aircraft.… pic.twitter.com/BSvOYNxO6R

— Airbus Defence (@AirbusDefence) November 22, 2023