PlayStation v éře generativní AI: japonský gigant odhalil ambiciózní plány

- Zatímco Xbox svůj přístup k umělé inteligenci přehodnocuje, Sony v ní vidí budoucnost
- Jeho studia už některé nástroje založené na generativní AI aktivně využívají
- Japonská společnost nicméně zdůrazňuje, že neplánuje nahrazovat lidi
Je mnoho oblastí, kde je použití umělé inteligence když ne problematické, tak minimálně kontroverzní. Jednou z nich je i videoherní průmysl, který využití AI bere na milost jen v případě programování chování virtuálních parťáků a nepřátel, nicméně když dojde na tvorbu herního obsahu, jsou hráči na toto téma velmi citliví. Ne všechny firmy se ale použití nástrojů generativní umělé inteligence vyhýbají – v rámci prezentace finančních výsledků společnost Sony představila svůj přístup k umělé inteligenci, včetně řady podrobností o tom, jak tuto technologii využívá při vývoji her pro PlayStation.
Sony má s umělou inteligencí ve hrách velké plány
Sony označuje umělou inteligenci za mocný nástroj a uvádí, že vize, design a emocionální dopad her budou vždy vycházet z talentu studií a tvůrců a že úkolem umělé inteligence je rozšiřovat jejich schopnosti, nikoli je nahrazovat. Upřesňuje, že ve svých vlastních studiích vývojáři automatizují opakující se pracovní postupy, zvyšují produktivitu softwarového inženýrství a urychlují oblasti, jako je zajištění kvality, 3D modelování a animace pomocí nových nástrojů poháněných umělou inteligencí. Jedním z příkladů je nástroj s názvem Mockingbird, který dokáže animovat 3D modely obličeje pomocí dat ze snímání pohybu, a Sony zmiňuje, že Mockingbird dokončuje animační práci, která dříve trvala hodiny, za zlomek sekundy.
Mezi těmi, kdo tento nástroj využili, jsou tvůrci hry The Last of Us ze studia Naughty Dog a vývojáři God of War ze studia Santa Monica Studio, přičemž výsledky jeho práce se objevily například v titulech jako Horizon Zero Dawn Remastered. Podle Sony však umělá inteligence nenahrazuje lidský faktor, ale spíše optimalizuje způsob, jakým vývojáři zpracovávají data. Sony také podotýká, že uzavřelo partnerství s Bandai Namco, aby prozkoumalo, jak generativní AI a nejnovější technologie mohou nejúčinněji přispět k realizaci jeho tvůrčí vize.
I když se využívání generativní umělé inteligence řadě hráčů i některým vývojářům z pochopitelných důvodů nelíbí, je potřeba se podívat i na druhou stranu mince. Tou jsou stále rostoucí náklady, zvětšování herních světů a prodlužování doby vývoje, které stojí nemalé peníze. Není se proto co divit, že firmy hledají způsoby, jak omezit náklady bez nutnosti dělat kompromisy z pohledu obsahu, a tak stále častěji chodí pro pomoc k umělé inteligenci. Je ovšem otázkou, zda konzervativní část herní obce použití generativní AI ve hrách nakonec vezme na milost, či nikoli.