PlayStation 5 prý brzy dostane dvě užitečné funkce, po kterých majitelé konzole dlouho volali

Očekávaná softwarová aktualizace s označením 7.00 by měla dorazit v březnu

Její součástí by měla být integrace Discordu a podpora streamování her z cloudu

Herní konzole PlayStation 5 by již brzy mohla nabídnout dvojici užitečných funkcí, po jejichž zpřístupnění volají mnozí hráči už řadu měsíců. Součástí systémové aktualizace 7.00, která by podle zákulisních informací měla dorazit 8. března, má být integrace komunikační platformy Discord a možnost hrát streamované hry prostřednictvím cloudu. Informaci s odvoláním na nejmenované zdroje přinesl důvěryhodný novinář Tom Henderson z magazínu Insider Gaming.

Hlavní výhodou cloudového streamování by měla být úspora místa na interním úložišti konzole. Současné tituly běžně zabírají i více než 100 GB, přičemž PS5 nabízí v základu kapacitu 825 GB (přímo na hry pak pouze 667 GB). Funkce s kódovým označením Cronus má mít za sebou měsíce vývoje a testování. Dostupná by však měla být pouze pro předplatitele služby PlayStation Plus ve verzi Premium.

Veřejná beta verze očekávané aktualizace by podle Hendersona měla být k dispozici už v následujících dnech. Integraci Discordu si však testeři údajně vůbec nebudou moci vyzkoušet, byť k jejímu oznámení došlo už v první polovině předloňského roku. Šéf Sony Jim Ryan tehdy uvedl, že se na ní intenzivně pracuje a k dispozici by měla být zkraje roku 2022. K vydání však nakonec nedošlo a od té doby jsme se mnoho nového nedozvěděli.