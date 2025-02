Platforma X omezuje odkazy na Signal. Je za tím náhoda, nebo úmysl?

Pokud se teď pokusíte sdílet odkaz na Signal.me skrze platformu X, narazíte na chybovou hlášku. Platforma vám oznámí, že odkaz je „potenciálně škodlivý“ nebo že jde o spam. Přitom hlavní doména Signal.org zůstává funkční. Co to znamená? Že nejde o útok na celý Signal, ale konkrétně na tuto jednu službu.

Pro běžného uživatele možná detail, ale pro ty, kdo se spoléhají na bezpečnou komunikaci, je to zásadní problém. Signal je jedním z mála nástrojů, který umožňuje šifrované zprávy bez obav z odposlechu. Novináři, aktivisté a vládní informátoři ho používají k předávání citlivých informací. A teď? X jim to podstatně komplikuje.

Elon Musk’s X is blocking users from posting a “Signal•me” link through DM, public post, or even in their profile page.

When trying to post a @signalapp link, users receive a variety of different “message failed” prompt.https://t.co/aIi5Ha0dHi pic.twitter.com/02eVmEYRVQ

