Plast je nuda. Peak60 je unikátní keramické pouzdro na klávesnici

- Svět klávesnic se rozrostl o velmi zajímavý a osobitý počin
- Společnost Cerakey představila svou unikátní novinku Peak60
- Jedná se o pouzdro na klávesnici, které je kompletně vyrobena z keramiky
Svět klávesnic je pořádně rozmanitý a člověk kolikrát nestačí žasnout nad tím, s čím vším jsou jednotliví výrobci schopni přijít. Ti největší fajnšmekři si pak klávesnice nekupují jako celek, ale skládají si je sami. K tomu je třeba nějakou skříň či pouzdro, samozřejmě PCB desku, spínače a další doplňky. A právě na tyto uživatele cílí nové pouzdro Peak60.
Unikátní pouzdro z keramiky
Toto pouzdro na klávesnici má na svědomí společnost Cerakey, která, jako už její jméno napovídá, pracuje s keramikou. Tato firma je nejznámější díky svým odolným keramickým klávesám, které jsou stylovou a originální alternativou k běžně používaným klávesám z plastu (PBT, ABS) či kovu. Na keramiku pak vsází také nový projekt firmy v podobě pouzdra Peak60.
Nejedná se tedy o celou klávesnici, ale jen o schránku či skříň, chcete-li, do které si vlastní klávesnici poskládáte. Pouzdro je plně kompatibilní s PCB typu GH60, což je pravděpodobně nejpoužívanější a nejrozšířenější typ desky pro domácí stavbu klávesnice. Velikostně je toto pouzdro určeno pro 60% klávesnice, tedy menší modely bez numerického bloku.
Stylovější klávesnici aby člověk pohledal
Pouzdro Peak60 vypadá opravdu skvěle a keramika má evidentně něco do sebe i v tomto segmentu. Na první pohled je patrná textura s mírnými prasklinkami, což evokuje ruční výrobu a jednou z hlavních předností tohoto pouzdra bude samozřejmě vysoká odolnost. Je vypáleno ze speciální prémiové keramiky při teplotě 1200 °C, takže něco vydrží.
Povrch pouzdra je odolný proti poškrábání, opotřebení, ulpívání nečistot a mezi velké přednosti keramiky patří i jednoduchá údržba a snadné čištění. Díky hladké textuře je pak také velmi příjemná na dotek, což je u klávesnice samozřejmě důležité. Pouzdro disponuje integrovanou zvukovou komorou a nabízí tak čistou a rovnoměrnou akustiku při stisku napříč všemi klávesami.
Cena a dostupnost
Keramické pouzdro Peak60 je k dispozici ve dvou odstínech bílé a v březnu dorazí i v růžovém a modrém provedení. Nejlevnější varianta vychází na 107 dolarů (2 600 korun) a ideální samozřejmě bude pořídit si od Cerakey rovnou i keramické klávesy. Seznam podporovaných PCB najdete na oficiálním webu výrobce (odkaz zde).