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Levnější než jedno polední menu. iPad 11 teď vychází na pouhých 169 Kč měsíčně

PR článek
PR článek 19. 6. 15:29
Tablet Apple iPad 11
  • iPad 11 je nejlevnějším a nejoblíbenějším tabletem od Applu
  • Teď ho navíc můžete pořídit jen za 169 Kč měsíčně
  • Vyjde vás tak například levněji než jedno polední menu

Základní iPad 11 je dlouhodobě nejoblíbenějším tabletem na trhu. A není se čemu divit – je spolehlivý, ideálně velký a výkon mu vydrží roky. Teď navíc kvůli němu nemusíte sahat hluboko do kapsy. V rámci pronájmu od Mobil Pohotovosti ho totiž můžete pořídit už za 169 Kč měsíčně.

iPad za nejnižší cenu na trhu

Nejnovější iPad 11 (2025) je vůbec nejdostupnějším produktem v programu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti. Jde o revoluční službu, v jejímž rámci si můžete pronajmout nový telefon, tablet, notebook nebo herní konzoli nejlevněji na českém trhu. Zatímco základní varianta iPadu 11 startuje na zmiňovaných 169 Kč měsíčně, vybrat si můžete i vyšší model s 256GB úložištěm, který vychází jen na 218 Kč měsíčně.

Záruka po celou dobu a upgrade na nový model

V případě tabletů je délka pronájmu nastavena na ideální 3 roky. Obrovskou výhodou je, že po celou tuto dobu je iPad krytý prodlouženou zárukou. Pokud byste navíc přece jen museli řešit jakoukoli záruční opravu nebo servis, Mobil Pohotovost vám po dobu opravy zapůjčí náhradní iPad zcela zdarma.

Tablet Apple iPad 11

Služba Cashtec Upgrade vás ovšem zbaví i nepříjemností spojených s tím, když zařízení zestárne. Jakmile pronájem skončí, nemusíte složitě hledat kupce nebo smlouvat po bazarech. iPad jednoduše vrátíte – s běžným opotřebením se počítá – a obratem můžete upgradovat na nový model. Stejně tak se nemusíte obávat o své soukromí. Při vrácení je tablet kompletně vymazán a obnoven do továrního nastavení, takže vaše osobní data zůstanou v bezpečí.

Autor článku PR článek
PR článek
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