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Herní sběratel se plácl přes kapsu: za Super Maria zaplatil 63 milionů korun

Marek Bartík
Marek Bartík 19. 6. 18:00
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Nerozbalená hra Super Mario Bros
  • V aukční síni Heritage Auctions došlo k rekordnímu prodeji v oblasti videoher
  • Jeden ze sběratelů vydražil zapečetěnou kopii hry Super Mario Bros. z roku 1985 za neuvěřitelné 3 miliony dolarů
  • Balení hry bylo v perfektní kondici a navíc obsahovalo speciální nálepku

Ve srovnání třeba s takovým malířstvím jsou digitální technologie opravdu výrazně mladším odvětvím lidského zájmu. A přesto se o řadu technologických unikátů či různých sběratelských předmětů (a prakticky všechno, čeho se kdy dotkl Steve Jobs, pozn. red.) vedou v aukčních síních líté boje. Jinak tomu nebylo ani v případě vzácné kopie hry Super Mario Bros. (1985) v neporušeném obalu a zapečetěné původní nálepkou.

Super Mario Bros
Ve své době se hra přibalovala ke konzoli NES v hodnotě 150 dolarů (cca 3 150 korun).

Jeden ze sběratelů ji před několika dny v aukční síni Heritage Auctions vydražil za neuvěřitelné 3 miliony dolarů (v přepočtu asi 63 milionů korun). Naprosto tím překonal předchozí rekord z roku 2021, kdy se kopie téže hry vydražila „jen“ za 2 miliony dolarů. Rekordní prodej navíc tehdy následoval těsně po kontroverzní aukci hry Super Mario 64, která se prodala za 1,56 milionu dolarů.

Unikátní nálepka, skvělý stav

Ptáte se, v čem je kopie hry z aktuální dražby tak speciální? Podle zástupců společnosti Heritage Auctions za to může skutečnost, že namísto obyčejné fólie byla tato druhá edice z roku 1985 zapečetěna lesklou nálepkou, která krátce poté z prodejních balení zmizela. Aukční dům tvrdí, že se jedná o nejstarší známou kopii Super Mario Bros. pro ikonickou konzoli Nintendo Entertainment System (NES) v původním obalu s pečetí. Organizace Professional Sports Authenticator, která se zabývá ověřováním pravosti a hodnocením stavu sběratelských předmětů, hře udělila téměř dokonalou známku 9,6 A++.



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Ceny sběratelských kousků z oblasti retro her v posledních několika letech raketově stoupají. V červenci 2020 stanovila společnost Heritage Auctions rekord za nejdráže vydraženou videohru – opět se jednalo o Super Mario Bros. Vítěz aukce tehdy za hru zaplatil 114 000 dolarů. O šest let později se to jeví jako cena z výprodeje.

Pokud se vítěz aukce rozhodne udělat něco nemyslitelného a zapečetěnou hru rozbalí, společnost Heritage Auctions mu k tomu rovnou přidá i konzoli NES.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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