Herní sběratel se plácl přes kapsu: za Super Maria zaplatil 63 milionů korun

- V aukční síni Heritage Auctions došlo k rekordnímu prodeji v oblasti videoher
- Jeden ze sběratelů vydražil zapečetěnou kopii hry Super Mario Bros. z roku 1985 za neuvěřitelné 3 miliony dolarů
- Balení hry bylo v perfektní kondici a navíc obsahovalo speciální nálepku
Ve srovnání třeba s takovým malířstvím jsou digitální technologie opravdu výrazně mladším odvětvím lidského zájmu. A přesto se o řadu technologických unikátů či různých sběratelských předmětů (a prakticky všechno, čeho se kdy dotkl Steve Jobs, pozn. red.) vedou v aukčních síních líté boje. Jinak tomu nebylo ani v případě vzácné kopie hry Super Mario Bros. (1985) v neporušeném obalu a zapečetěné původní nálepkou.
Jeden ze sběratelů ji před několika dny v aukční síni Heritage Auctions vydražil za neuvěřitelné 3 miliony dolarů (v přepočtu asi 63 milionů korun). Naprosto tím překonal předchozí rekord z roku 2021, kdy se kopie téže hry vydražila „jen“ za 2 miliony dolarů. Rekordní prodej navíc tehdy následoval těsně po kontroverzní aukci hry Super Mario 64, která se prodala za 1,56 milionu dolarů.
Unikátní nálepka, skvělý stav
Ptáte se, v čem je kopie hry z aktuální dražby tak speciální? Podle zástupců společnosti Heritage Auctions za to může skutečnost, že namísto obyčejné fólie byla tato druhá edice z roku 1985 zapečetěna lesklou nálepkou, která krátce poté z prodejních balení zmizela. Aukční dům tvrdí, že se jedná o nejstarší známou kopii Super Mario Bros. pro ikonickou konzoli Nintendo Entertainment System (NES) v původním obalu s pečetí. Organizace Professional Sports Authenticator, která se zabývá ověřováním pravosti a hodnocením stavu sběratelských předmětů, hře udělila téměř dokonalou známku 9,6 A++.
Ceny sběratelských kousků z oblasti retro her v posledních několika letech raketově stoupají. V červenci 2020 stanovila společnost Heritage Auctions rekord za nejdráže vydraženou videohru – opět se jednalo o Super Mario Bros. Vítěz aukce tehdy za hru zaplatil 114 000 dolarů. O šest let později se to jeví jako cena z výprodeje.
Pokud se vítěz aukce rozhodne udělat něco nemyslitelného a zapečetěnou hru rozbalí, společnost Heritage Auctions mu k tomu rovnou přidá i konzoli NES.