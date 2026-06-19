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Na mobily dorazila nová hra s Pokémony. Na nejrychlejší hráče čeká unikátní bonus

Marek Bartík
Marek Bartík 19. 6. 19:00
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Pokémon Champins
  • Na mobilní platformy dorazila hra Pokémon Champions, k dispozici je pro iOS i Android
  • Hráči mají časově omezenou možnost získat zdarma pokémona Raichu včetně dvou speciálních vývojových fází
  • Titul je od dubna k dispozici i pro obě generace Nintenda Switch, všechny platformy podporují cross-play

Společnost The Pokémon Company vydala další mobilní hru s nestárnoucí tématikou Pokémonů. Titul s názvem Pokémon Champions měl premiéru už v dubnu na konzolích Nintendo Switch a Switch 2. Nyní tato online tahová strategie zamířila také na mobilní platformy, dostupná je na iOS i Androidu. Platební model nepřekvapí – jedná se o free to play záležitost s mikrotransakcemi.

Vydání mobilní verze se tvůrci z The Pokémon Company rozhodli oslavit ve velkém stylu. Uspořádali časově omezenou kampaň, během níž můžete přímo ve hře zdarma získat Raichua včetně dvou speciálních předmětů (Raichunite X a Raichunite Y, jedná se o tzv. mega stones, pozn. red.), které vám umožní provést mega evoluci ze standardního Raichu na Mega Raichu X nebo Mega Raichu Y.

Jedna uložená pozice, více zařízení

Speciální nabídka je sice časově omezená, avšak na její využití zatím máte spoustu času – akce totiž potrvá až do 1. září 2026. Raichu i jeho speciální vývojové kameny najdete ve své herní schránce, a to jak na mobilních zařízeních, tak na konzolích Switch. Za zmínku nicméně stojí i skutečnosti, že podle tvůrců bude možné oblíbeného pokémona získat i jinými způsoby. Speciální „megakameny“ Raichunite X a Raichunite Y by se pak v budoucnu mohly objevit například v herním obchodě.



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Pokémon Champions podporují cross-play, takže si můžete napříč všemi platformami, na kterých je hra v současnosti dostupná. Díky tomu budete moci zápolit s ostatními trenéry, ať už hrají na mobilním zařízení nebo kapesních konzolích on Nintenda. Hru navíc můžete mít na instalovanou na více různých zařízeních, aniž byste se museli bát, že přijdete o uložená data. Ta se totiž synchronizují mezi všemi zařízeními – stačí se přihlásit od účtu Nintendo.

Pokémon Champions
Pokémon Champions
Cena: zdarma
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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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