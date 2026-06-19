Na mobily dorazila nová hra s Pokémony. Na nejrychlejší hráče čeká unikátní bonus

- Na mobilní platformy dorazila hra Pokémon Champions, k dispozici je pro iOS i Android
- Hráči mají časově omezenou možnost získat zdarma pokémona Raichu včetně dvou speciálních vývojových fází
- Titul je od dubna k dispozici i pro obě generace Nintenda Switch, všechny platformy podporují cross-play
Společnost The Pokémon Company vydala další mobilní hru s nestárnoucí tématikou Pokémonů. Titul s názvem Pokémon Champions měl premiéru už v dubnu na konzolích Nintendo Switch a Switch 2. Nyní tato online tahová strategie zamířila také na mobilní platformy, dostupná je na iOS i Androidu. Platební model nepřekvapí – jedná se o free to play záležitost s mikrotransakcemi.
Vydání mobilní verze se tvůrci z The Pokémon Company rozhodli oslavit ve velkém stylu. Uspořádali časově omezenou kampaň, během níž můžete přímo ve hře zdarma získat Raichua včetně dvou speciálních předmětů (Raichunite X a Raichunite Y, jedná se o tzv. mega stones, pozn. red.), které vám umožní provést mega evoluci ze standardního Raichu na Mega Raichu X nebo Mega Raichu Y.
Jedna uložená pozice, více zařízení
Speciální nabídka je sice časově omezená, avšak na její využití zatím máte spoustu času – akce totiž potrvá až do 1. září 2026. Raichu i jeho speciální vývojové kameny najdete ve své herní schránce, a to jak na mobilních zařízeních, tak na konzolích Switch. Za zmínku nicméně stojí i skutečnosti, že podle tvůrců bude možné oblíbeného pokémona získat i jinými způsoby. Speciální „megakameny“ Raichunite X a Raichunite Y by se pak v budoucnu mohly objevit například v herním obchodě.
Pokémon Champions podporují cross-play, takže si můžete napříč všemi platformami, na kterých je hra v současnosti dostupná. Díky tomu budete moci zápolit s ostatními trenéry, ať už hrají na mobilním zařízení nebo kapesních konzolích on Nintenda. Hru navíc můžete mít na instalovanou na více různých zařízeních, aniž byste se museli bát, že přijdete o uložená data. Ta se totiž synchronizují mezi všemi zařízeními – stačí se přihlásit od účtu Nintendo.