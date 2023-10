Pixel 8 Pro v testu odolnosti. Poučil se Google z loňských chyb?

Pixel 7 Pro se v odolnostním testu JerryRigEverything málem zlomil

Dopadne jeho nástupce podobně, nebo se Google od loňska poučil

Pozor si dejte na poškrábání vystouplého kovového fotomodulu

Letošní generace smartphonů Pixel vypadá na první pohled velmi podobně jako ta loňská, design s širokým vystouplým modulem fotoaparátu Google použil již potřetí. Novými materiály nebo změnou konstrukce se americký výrobce na tiskové konferenci nechlubil, tudíž nás zajímá, jak si nové Pixely povedou v testech odolnosti – přeci jen loňský Pixel 7 Pro opustil torturu youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything s velmi odřenýma ušima.

Pixel 8 Pro vydrží víc než jeho předchůdce

Smartphony Google Pixel jsou z hlediska konstrukce „slepence“ hliníkového rámu a skleněných ploch vpředu i vzadu, od konkurence se odlišují provedením modulu fotoaparátu, který je přímou součástí kovového rámu. Místo, kde dochází k přelévání modulu do boků, se málem stalo osudové loňskému Pixelu 7 Pro, a to kvůli přítomnému anténnímu předělu – v něm se měl telefon tendenci zlomit. Druhou slabinou pak byla povrchová úprava fotomodulu, která přímo přitahovala škrábance.

Letošní Pixel 8 Pro je na tom konstrukčně podobně, což znamená, že i tentokrát bude modul fotoaparátu náchylný na poškrábání, zvláště pak, vnoříte-li jej do kapsy společně s klíči nebo mincemi. V této disciplíně bude nepochybně odolnější sklo Gorilla Glass Victus, které tradičně poškrábaly až hroty s tvrdostí 6 a vyšší podle Mohse. Naštěstí ani viditelné škrábance nevyřadily z provozu čtečku otisků prstů. V testu ohněm displej Pixelu pohořel – po 17 vteřinách přímého kontaktu s plamenem začaly jednotlivé pixely displeje definitivně odumírat.

A jak vyvázl Pixel 8 Pro z pokusu o přelomení? Výrazně lépe než jeho předchůdce. Google zjevně provedl nějaká zpevňující opatření, neboť v ohybu prokázal značnou pevnost – ani výhružné vrzající zvuky nevedly k trvalé deformaci rámu, a to ani v místě anténních předělů. Pixel 8 Pro je tedy zjevně dobře postaven a mohl by vydržet celých 7 let, což je doba, po kterou mu bude Google poskytovat softwarovou podporu.