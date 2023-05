Pixel 7a bude možná poslední svého druhu. Google potvrdil brzký start prodeje

Google příští týden v rámci vývojářské konference I/O představí dva nové smartphony – ohebný Pixel Fold a odlehčený Pixel 7a. Zatímco první z nich má jít do prodeje až na konci června, druhý jmenovaný bude dostupný prakticky ihned. Potvrdilo to indické zastoupení Googlu v internetové upoutávce, podle které bude Pixel 7a k mání již 11. května.

Pixel 7a bude zajímavý smartphone vyšší střední třídy, který se dočká několika mezigeneračních vylepšení. Dostane displej s vyšší obnovovací frekvencí 90 Hz, novou sestavu fotoaparátů, podporu bezdrátového nabíjení a také druhou generaci čipsetu Google Tensor.

Podle nedávného zjištění má Google v plánu svůj „levný“ telefon mezigeneračně zdražit, což mu může ubrat na atraktivitě. Přeci jen za spekulovanou cenu 499 dolarů (asi 12 900 korun s DPH) se dá v USA sehnat „plnotučný“ Pixel 7 z konce loňského roku, který disponuje o chlup lepší výbavou. V mnoha parametrech ale budou oba telefony totožné, což podle informátora Yogeshe Brara přiměje Google k zásadnímu kroku.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won't be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023