Pico-Mac-Nano: funkční replika Macintoshe z roku 1984 se vejde do dlaně

Nadšenec do retro počítačů a elektroniky Nick Gillard, respektive jeho společnost 1-bit rainbow, představil projekt Pico-Mac-Nano – plně funkční zmenšenou repliku ikonického počítače Apple Macintosh z roku 1984. Tento miniaturní počítač, vysoký pouhých 62 milimetrů, nejenže věrně napodobuje design originálu, ale reálně dokáže emulovat původní Macintosh System 3, a dokonce podporuje USB klávesnici i myš.

Plně funkční nostalgická miniatura oslní hlavně nadšence

Projekt odstartoval inspirací u Matta Evanse, tvůrce emulátoru „pico-mac“, který dokázal rozběhnout starý Mac na Raspberry Pi Pico s VGA výstupem. Autor Pico-Mac-Nano se však rozhodl posunout tuto myšlenku ještě o kus dál. Jeho vizí bylo integrovat malý LCD panel přímo do miniaturního, 3D tištěného těla Macintoshe a pokusit se tak o vytvoření co nejmenšího možného funkčního modelu z dostupných komponent.

Jak sám tvůrce uvádí, největší výzvou byl 2palcový portrétní TFT displej bez možnosti hardwarové rotace. Kvůli limitům přetaktovaného Raspberry Pi Pico tak musel tvůrce upravit software Macintoshe pro užší, 480pixelový výstup, místo původních 512×342 pixelů. Tím nakonec vyřešil problém s orientací a zároveň docílil ještě menších rozměrů celé repliky. Realizaci černobílého obrazu na barevném displeji nakonec umožnilo chytré využití jeho jasného podsvícení, což umožnilo ovládat jen několik potřebných bitů jediným GPIO pinem.

Pro dosažení extrémní miniaturizace byla místo standardního Raspberry Pi Pico použita jeho menší verze Pico Zero a navržena vlastní miniaturní deska plošných spojů. Do 3D tištěného šasi se vešel i slot na microSD kartu pro nahrání systémového obrazu. Tvůrce si dal záležet i na detailech, jako je funkční tlačítko resetu a bootloaderu, průsvit pro NeoPixel LED diodu na Pico Zero indikující aktivitu, nebo dokonce repliky speciálních šroubků T15. Pro umocnění nostalgie bylo přidáno i softwarově generované startovací „pípnutí“, které původní emulátor nepodporoval.

Pico-Mac-Nano je prezentován jako open-source „proof of concept“ projekt, nikoli jako hotový komerční produkt. Autor poukazuje zejména na možnou nestabilitu kvůli přetaktování a na to, že malý displej s upraveným rozlišením rozhodně není praktický pro každodenní použití a není možné počítat ani s podporou veškerých aplikací.

Přesto si zájemci mohou Pico-Mac-Nano sami postavit a zprovoznit doma. Jednotlivé díly se dají jednoduše zakoupit a software je k dispozici na GitHubu. Skalní fanoušci pak mají možnost si objednat kompletně sestavenou sběratelskou edici, která se navíc dodává v miniaturní replice originální krabice „Picasso“. Za tu si oficiální e-shop účtuje 56 britských liber, tedy v přepočtu necelých 1700 korun.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.