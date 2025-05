Philips i9000 Prestige Ultra: chytrý strojek slibuje hladké oholení, stanice ukrývá UV čištění

Philips představil holící strojek i9000 Prestige Ultra

Ten slibuje hladké oholení a odstranění všech bakterií v UV stanici

Cena se zastavila na částce 12 990 korun

Dokonale hladké oholení je touha řady mužů. V dnešní uspěchané době ovšem není vždy snadné najít si na tradiční holení břitvou čas, proto čím dál tím častěji saháme po moderních technologiích, jenž holení nejen urychlí, ale také notně zpříjemní. Toho si je vědoma také nizozemská značka Philips, která má ve svém portfoliu řadu povedených holících strojků. Ty nyní rozšiřuje model i9000 Prestige Ultra.

To nejlepší oholení od Philipsu

Mezi jeho přednosti patří například flexibilní 360° otočné hlavy, které se přizpůsobí konturám obličeje a mají na starosti hladké oholení i v obtížně dostupných oblastech, jako je krk nebo místo pod nosem. Rotační břity NanoTech Dual Precision jsou navržené tak, aby zachytily vousy rostoucí v různých směrech, a to až 8 miliony střihacích pohybů za minutu.

Ochranný povrch holicích hlav HydroSkin Glide je opatřen mikrotechnickými kuličkami, které minimalizují tření a zvyšují komfort při holení. Zaoblené hroty z oceli pro kosmické použití se následně starají, aby pokožka zůstala klidná a zdravá. Inteligentní senzor tlaku a pokročilá umělá inteligence pomáhají udržovat optimální přítlak a pohyb po pokožce, zatímco senzor Power Adapt snímá hustotu vousů a přizpůsobuje výkon strojku až 500× za sekundu.

Systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy a zastřihává je co nejblíže pokožce, čímž se stará o co nejhladší výsledek s co možná nejmenším podrážděním. Technologie SkinIQ Pro přináší 5 režimů holení pro pokožku. Se zastřihovacím hřebenem si lze vybrat délku vousů od 1 do 5 milimetrů. Díky mobilní aplikaci GroomTribe navíc získáte personalizované rady pro dosažení nejlepších výsledků.

Strojek Philips i9000 Prestige Ultra umožňuje suché i mokré holení, takže jej lze použít s pěnou, gelem nebo také ve sprše. Nabíjení a údržba jsou díky UV nabíjecí stanici obzvláště hygienické – ta během deseti minut dokáže eliminovat 99,9 % bakterií, takže je strojek vždy připraven k použití, přičemž na jedno nabití vydrží podle výrobce 6 týdnů. A cena? Ta se zastavila na částce 12 990 korun.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.