Perplexity tvrdě narazilo. Kvůli konkurenci nemohou sponzorovat Red Bull ve Formuli 1

Představte si následující. Jste startup, daří se vám, investoři vám důvěřují a vy konečně máte možnost vstoupit do jednoho z nejprestižnějších sportů na světě. Takhle nějak se asi cítili lidé z Perplexity, když plánovali sponzorskou spolupráci s Red Bull Racing. Jenže když už to vypadalo, že se jejich logo objeví ve Formuli 1, Oracle zatáhl za ruční brzdu a bylo po všem.

Oracle, který je hlavním sponzorem Red Bullu, jednoduše řekl ne. A protože do týmu lije stovky milionů dolarů, jeho slovo opravdu váhu má. Takže sponzorská smlouva v hodnotě 5 milionů dolarů ročně byla rázem pryč. Pro Perplexity pořádná facka.

Scoop: Perplexity has been in negotiations to sign a sponsorship deal with Red Bull Racing, worth $5 million a year. But after both parties had agreed to the terms, the deal was blocked by Oracle, the team’s biggest sponsor. pic.twitter.com/h1F6Wh1uu7

— Kylie Robison (@kyliebytes) February 11, 2025