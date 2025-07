Perfektní ochrana vašeho dítěte: v Česku koupíte boty s kapsou pro AirTag, stojí jen 1 400 Kč

Obuvnická značka Skechers má ve své nabídce speciální typ bot pro malé a dospívající děti

Nachází se v ní šikovně místo pro umístění lokalizačního štítku AirTag

Boty jsou k dispozici i v Česku za cenu okolo 1 399 Kč, AirTag si ale musíte dokoupit zvlášť

O obuvní značce Skechers jste možná už něco slyšeli. Kalifornská značka patří mezi trojici největších producentů bot na světě, přičemž v minulosti její boty nosily i takové hvězdy jako Ringo Starr, Britney Spears, Christina Aguilera či Snoop Dogg. Oblíbené jsou ale také u dětí, přičemž nová řada značky šikovně kombinuje tradiční obuv s moderními technologiemi, což ocení nejen děti, ale především starostliví rodiče.

Boty, se kterými se děti jen tak neztratí

Na první pohled se nová řada Skechers Kids od běžných bot příliš neliší. Bližší pohled ale odhalí místo pod vložkou v oblasti paty, jež má přesný tvar, do kterého se tak akorát vleze lokalizační štítek AirTag. Díky tomu mohou mít rodiče přehled o tom, kde se jejich děti nachází – zda tedy včas došly do školy, na kroužek, či zda po škole zamířily rovnou domů. Vhod ale tato vychytávka nepřijde jen v případě sledování, ale i v situacích, kdy se dítě ztratí a nedává o sobě vědět.

Každý AirTag totiž má v sobě v případě ztráty i zabudované kontaktní údaje, tudíž i menší děti mohou v situaci, kdy se ztratí svým rodičům, dát nejbližšímu dospělému vědět, jak kontaktovat rodiče. Řada rodičů vybavuje své děti AirTagy už nyní, nicméně řešení od Skechers je dobré v tom, že děti svou obuv ztrácí a zapomínají o poznání méně častěji než například batoh či bundu, kde většinou rodiče AirTag schovávají. Navíc Skechers uvádí, že během chůze dítě ani nepozná, že se v botě lokalizační štítek nachází.

Obuv Skechers Go Run Elevate 2.0 – Find My Skechers, do které můžete šikovně umístit AirTag, je k dispozici také v České republice, a to za cenu pohybující se okolo 1 399 korun. Nutno podotknout, že AirTag není součástí obuvi při koupi, tudíž si jej budete muset zakoupit zvlášť. Cena AirTagu se zpravidla pohybuje od 600 od 800 Kč.

Pokud v e-shopu Skechers nemáte vytvořený účet, můžete ještě využít 20% slevy na první nákup. Boty vás pak vyjdou na 1 119 Kč.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.