Peníze zdarma od ČSSZ? Českem se šíří nová vlna podvodů

- Internetem se šíří podvodné maily vydávající se za oficiální komunikaci ČSSZ
- Chtějí od uživatelů osobní údaje pod záminkou vrácení peněz
- Pokud na podezřelý mail narazíte, neodpovídejte na něj
Digitalizace státní správy je bezesporu záslužná činnost. I když bychom mohli namítat (a zcela oprávněně), že neprobíhá tak rychle, jak by mohla, občas zapomínáme na to, že úřady lze minimálně na papíře digitalizovat poměrně rychle, ale důležité je, aby se souběžně s digitalizací prováděla také osvěta na straně uživatelů. Případný nesoulad totiž mají ve zvyku obratně využívat podvodníci, jako například v současné chvíli, kdy zneužívají nepozorností lidí a zasílají podvodné e-maily jménem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Pozor na podvodné maily pod hlavičkou ČSSZ
Jak nyní ČSSZ upozorňuje, mezi lidmi se šíří podvodné e-maily, které mají za cíl vylákat z nepozorných uživatelů citlivé údaje či data o platební kartě. Ty jsou často rozesílány jménem ČSSZ nebo konkrétního vedoucího pracovníka, aby působily co možná nejvíce důvěryhodně. „Potvrzujeme přijetí Vašeho daňového přiznání v elektronické podobě … Prostředky budou zaslány bankovním převodem na účet uvedený v osobním profilu na portálu ČSSZ,“ uvádí se v jednom z podvodných e-mailů s názvem „Vrácení daně“ a domnělým podpisem vedoucího pracovníka OSSZ.
⚠️Varujeme před podvodnými e-maily rozesílanými jménem ČSSZ. Zprávy obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je zjevně navázat kontakt s klientem ČSSZ za účelem dalšího získání citlivých dat. Více v tiskové zprávě: https://t.co/XGoXrofbl1
— ČSSZ (@CSSZ_CZ) February 17, 2026
E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se v případě nesouladu kontaktních údajů obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště. E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon. „ČSSZ upozorňuje klienty, že cílem podvodných e-mailů je získání přihlašovacích údajů či přístupu k jejich bankovnímu účtu a platební kartě. Výsledkem může být nenávratná finanční ztráta. ČSSZ je již kvůli rozesílání podvodných e-mailů v kontaktu s Policií ČR,“ uvádí ČSSZ.
Na podezřelé e-maily nereagujte a nesdělujte citlivé údaje. ČSSZ ani jiné instituce po svých klientech nikdy nežádají hesla ani přihlašovací údaje k účtům. V případě obdržení podezřelého e-mailu kontaktujte neprodleně ČSSZ nebo Policii České republiky prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na jejich webových stránkách.