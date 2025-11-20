Peněženku nechte doma. Ultrahuman Ring Pro má nabídnout platby přímo z prstu

- Ultrahuman údajně chystá nový chytrý prsten s označením Pro
- Ten by měl nabídnout nejen lepší měření, ale také bezkontaktní placení
- Na trhu by se mohl teoreticky objevit ještě koncem letošního roku
Chytré prsteny jsou podle mnohých budoucností nositelné elektroniky, ostatně kdo by nechtěl mít na prstu měření 24/7 bez nutnosti nosit chytré hodinky? Prozatím se v tomto odvětví přetahuje několik velkých hráčů, přičemž žádný z nich ještě nenašel ten správný recept, jak přesvědčit širší masu zákazníků, aby dali šanci právě jeho řešení. Se svým želízkem v ohni chce zájemce přesvědčit také Ultrahuman, který údajně chystá novou verzi s názvem Ring Pro.
Budeme s chytrým prstenem od Ultrahuman platit?
Ten se Ultrahuman chystá v blízké budoucnosti uvést na trh, přičemž spekulace o něm se objevily v důsledku soudního sporu souvisejícího s firmou Oura. V blogovém příspěvku týkajícího se této záležitosti společnost potvrdila, že vyvíjí nový design prstenu, který bude v USA uveden na trh „co nejdříve“. Nová informace od LordOfTheSmartRings naznačuje, že Ring Pro by mohl dorazit již brzy. Chystaný prsten by měl být tenčí než jeho předchůdce a mohl by nabídnout vylepšené senzory pro zvýšení přesnosti měření zdravotních parametrů, jako je srdeční frekvence a hladina SpO2.
Další funkcí, o které se spekuluje, je podpora bezkontaktních plateb skrze NFC. V přihlášce ochranné známky z července 2025, která zmiňuje název Ultrahuman Ring Pro, se výslovně uvádí věta o „stahovatelném počítačovém softwaru pro použití v bezkontaktních transakcích s maloobchodníky, obchodníky a prodejci prostřednictvím mobilních a nositelných zařízení“. Ultrahuman nicméně dosud oficiálně nepotvrdil, že jeho nové nositelné zařízení bude tuto funkci nabízet.
LordOfTheSmartRings konkrétně naznačil, že chystané nositelné zařízení by mohlo být uvedeno na trh koncem roku 2025, nebo spíše začátkem roku 2026, přičemž druhé datum se jeví jako pravděpodobnější vzhledem k tomu, že jsme již v polovině listopadu a prsten je stále v nedohlednu. Samotný Ultrahuman Ring Air je aktuálně k dispozici v rámci Black Friday slev za poměrně příznivou cenu 6 639 korun.