Parádní modifikace přetvořila Counter-Strike 2 na Halo 3. Proti tvůrcům ale tvrdě zakročil Microsoft

- Společnost Microsoft vystavila stopku ambiciózní modifikaci, která si kladla za cíl předělat Counter-Strike 2 na legendární střílečku Halo 3
- Modifikace s názvem Project Misriah tak musel přibližně po měsíci zmizet z komunitní platformy Steam Workshop
- Microsoftu zřejmě vadilo, že autoři z originálního Halo 3 zkopírovali některé zvukové efekty či modely postav
Ambiciózní modifikace s názvem Project Misriah, která si kladla za cíl přetvořit Counter-Strike 2 do podoby legendární střílečky Halo 3, se na komunitní platformě Steam Workshop příliš dlouho neohřála. Přibližně po měsíci proti ní tvrdě zakročila společnost Microsoft. Tvůrci se podle ní dopustili porušení autorských práv na základě amerického zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Zkopírované Halo
Autor modifikace, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Froddoyo ještě v listopadu nadějný projekt prezentoval jako „sbírku portovaných map a assetů z Halo, jejímž cílem je přenést do Counter-Striku 2 zážitek z multiplayeru Halo 3“. Modifikace si proto ze slavné sci-fi střílečky „vypůjčila“ několik zvukových efektů, modelů postav, map, a dokonce i některé animace pohybu.
V následujících týdnech si Project Misriah vysloužil chválu nejen od fanoušků Halo, ale také od komunity nadšenců od těch, která ocenila zejména pokročilou práci s enginem Source 2. Minulou středu však Froddoyo obdržel od Microsoftu žádost na základě DMCA, podle níž se dopustil „neoprávněného použití obsahu ze hry Halo ve [Steam] Workshopu, který nesouvisí se značkou Halo“.
Zkušenosti využijeme jinde, slibují tvůrci
Froddoyo se k zásahu Microsoftu následně vyjádřil v komentáři pod vlastním trailerem na YouTube, ve kterém uvedl, že po odstranění už na projektu nebude nadále pracovat. „Ale co, byla to zábava. Děkujeme všem hráčům a příznivcům projektu. Získané znalosti a dovednosti využijeme při vymýšlení něčeho jiného,“ poznamenal ve zprávě fanouškům.
Nejedná se přitom o první případ, kdy ze Steam Workshopu zmizel komunitní obsah z důvodu porušení autorských práv. V loňském roce tvůrci populárního nástroje Garry’s Mod oznámili, že odstraní veškerý obsah související s Nintendem, a to přímo na žádost japonské společnosti. „Upřímně řečeno, je to fér. Jedná se obsah Nintenda, které s ním může naložit podle vlastního uvážení,“ uznal tehdy autor nástroje Garry Newman.