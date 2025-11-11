TOPlist

Parádní aplikace pro streamery: Blackmagic Camera nově zvládá živé vysílání rovnou na YouTube

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 11. 15:00
0
Aplikace Blackmagic Camera
  • Aplikace pro mobilní fotoaparáty od společnosti Blackmagic nyní umožňuje přímé streamování na YouTube a Twitch
  • Můžete díky ní vysílat živě na několika platformách bez nutnosti používat další aplikace nebo hardware
  • Aplikace je dostupná zcela zdarma pro zařízení s operačními systémy iOS i Android

Společnost Blackmagic vydala praktickou aktualizaci své bezplatné fotografické aplikace, kterou ocení zejména streameři. Hodit se ale bude každému, kdo by si chtěl – třeba jen na krátkou chvíli – vyzkoušet živé vysílání z mobilního telefonu. Aplikace s názvem Blackmagic Camera pro Android i iOS totiž nově umožňuje přímé streamování na YouTube, Twitch nebo třeba Vimeo, takže již není třeba používat aplikace třetích stran či dodatečný hardware. Stačí vybrat platformu a zadat zabezpečovací klíč. Během vysílání navíc nepřijdete o přístup k ovládacím prvkům v aplikaci, takže můžete za běhu upravovat nastavení, jako je expozice či zaostření.

Podpora streamovacích protokolů

Aktualizace také přidává podporu pro tzv. SRT (zkratka z anglického trojslovného názvu Secure Reliable Transport, pozn. red.). Jedná se o protokol pro streamování, který často používají profesionální vysílatelé a který nabízí optimalizaci pro internetové sítě s kolísavou rychlostí a celkově nižší spolehlivostí.

Privátní servery

Přímo v aplikaci si rovněž můžete vytvořit vlastní privátní servery nejen s výše zmíněným protokolem SRT, ale i RTMP (Real-Time Messaging Protocol), což se hodí zejména streamerům, kteří chtějí nějakou alternativu ke třem podporovaným streamovacím platformám.



Bezpečnost aplikací



Nepřehlédněte

Jaké aplikace do telefonu nestahovat? Zeptali jsme se bezpečnostních špiček z Izraele

Mezi další vylepšení aplikace patří podrobná a okamžitá upozornění při odpojení externího disku, která pomáhají zabránit ztrátě dat při práci se soubory ve formátu Apple ProRes, které iPhone nedokáže nahrávat do interní paměti telefonu. Nově také můžete nastavovat počet úhlů zobrazení při manipulaci se vzdálenými kamerami, což umožňuje větší flexibilitu při práci s více zdroji videa, obzvláště na zařízení s větší obrazovkou, jako je iPad nebo Mac.

Blackmagic Camera
Blackmagic Camera
Stáhnout QR-Code
Blackmagic Camera
Autor: Blackmagic Design Inc.
Cena: zdarma
Blackmagic Camera
Blackmagic Camera
Cena: zdarma

 

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Apple Pocket 3
Luxus nebo výsměch? Apple nabízí iPhone ponožku za 5 tisíc a internet bouří
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
iPhone 13 v bílé barvě
iPhone 13 za 8 tisíc, iPad za 5 tisíc. Za nejnižší ceny jsou i použité MacBooky a Apple Watch
PR článek
PR článek PR článek 13:01
RedMagic 11 Pro: herní bestie se serverovým chlazením a neviditelnou selfie kamerkou
RedMagic 11 Pro v rozborce: pod kapotou je ještě hezčí než navenek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
0
Realme Gt 8 Pro v edici Aston Martin
Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro přijíždí v barvách stáje Aston Martin
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
1

Kapitoly článku