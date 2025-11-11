Parádní aplikace pro streamery: Blackmagic Camera nově zvládá živé vysílání rovnou na YouTube

- Aplikace pro mobilní fotoaparáty od společnosti Blackmagic nyní umožňuje přímé streamování na YouTube a Twitch
- Můžete díky ní vysílat živě na několika platformách bez nutnosti používat další aplikace nebo hardware
- Aplikace je dostupná zcela zdarma pro zařízení s operačními systémy iOS i Android
Společnost Blackmagic vydala praktickou aktualizaci své bezplatné fotografické aplikace, kterou ocení zejména streameři. Hodit se ale bude každému, kdo by si chtěl – třeba jen na krátkou chvíli – vyzkoušet živé vysílání z mobilního telefonu. Aplikace s názvem Blackmagic Camera pro Android i iOS totiž nově umožňuje přímé streamování na YouTube, Twitch nebo třeba Vimeo, takže již není třeba používat aplikace třetích stran či dodatečný hardware. Stačí vybrat platformu a zadat zabezpečovací klíč. Během vysílání navíc nepřijdete o přístup k ovládacím prvkům v aplikaci, takže můžete za běhu upravovat nastavení, jako je expozice či zaostření.
Podpora streamovacích protokolů
Aktualizace také přidává podporu pro tzv. SRT (zkratka z anglického trojslovného názvu Secure Reliable Transport, pozn. red.). Jedná se o protokol pro streamování, který často používají profesionální vysílatelé a který nabízí optimalizaci pro internetové sítě s kolísavou rychlostí a celkově nižší spolehlivostí.
Privátní servery
Přímo v aplikaci si rovněž můžete vytvořit vlastní privátní servery nejen s výše zmíněným protokolem SRT, ale i RTMP (Real-Time Messaging Protocol), což se hodí zejména streamerům, kteří chtějí nějakou alternativu ke třem podporovaným streamovacím platformám.
Mezi další vylepšení aplikace patří podrobná a okamžitá upozornění při odpojení externího disku, která pomáhají zabránit ztrátě dat při práci se soubory ve formátu Apple ProRes, které iPhone nedokáže nahrávat do interní paměti telefonu. Nově také můžete nastavovat počet úhlů zobrazení při manipulaci se vzdálenými kamerami, což umožňuje větší flexibilitu při práci s více zdroji videa, obzvláště na zařízení s větší obrazovkou, jako je iPad nebo Mac.