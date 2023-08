Papež vs. Trump: umělá inteligence navrhla Mortal Kombat slavných osobností

Jak by vypadal souboj na život a na smrt mezi papežem Františkem a Albertem Einsteinem?

S myšlenkou si pohrává nové video navržené umělou inteligencí

Inspiraci bere z klasických bojovek, jako je Mortal Kombat či Tekken

Umělá a generativní inteligence umí produkovat skutečné skvosty, hlavně když přijdou na přetřes slavné osobnosti a celebrity. Již jsme tu měli soutěž v pojídání betonu nebo lávy. A nyní se dočkali i fanoušci legendární videoherní bojovky Mortal Kombat.

Mortal Kombat slavných osobností

Na sociálních sítích se začalo šířit video, na kterém se objevují populární osobnosti a celebrity viditelně vygenerované pomocí umělé inteligence, kterak proti sobě stojí v souboji na život a na smrt inspirovaný klasickými bojovými videohrami z 90. let.

Video zachycuje klasickou obrazovku, na které si hráči vybírají svého bojovníka, se kterým svedou zmíněný souboj. A že je nabídka zápasníků pořádně široká, obsahuje skoro čtyři desítky historických osobností, politiků, herců, zpěváků a dalších hvězd šoubyznysu.

Namátkou: americký prezident Joe Biden, jeho předchůdce v úřadu Donald Trump, papež František, Mark Zuckerberg, samozřejmě i Elon Musk, Kim Čong-un, rapper Snoop Dog, ale také již zemřelé historické figury, jako Albert Einstein, vynálezce atomové bomby Oppenheimer nebo dramatik William Shakespeare.

Jednotlivé celebrity-bojovníci mají navíc epické kostýmy a častokrát jsou i vybaveny superschopnostmi. Šéf Meta Zuckerberg je například vyobrazen jako mutant ještěra a komiksového Hulka, zesnulá britská královna je opatřena jakýmsi světelným mečem a ruský prezident Vladimir Putin je v doprovodu medvěda.

Midjourney dokazuje své kvality

Video pochází původně z Redditu, kde jej zveřejnil uživatel s přezdívkou u/fignewtgingrich, autor videa však znám není. Vzhledem k tomu, že se záběry objevily v redditovém vlákně r/midjourney, není pochyb o tom, jaký nástroj generativní umělé inteligence byl pro návrh bojovníků použit.

Fanoušci bojových her se ihned po uveřejnění videa dožadují, ať skutečné videoherní studio přivede tento původně internetový vtip k životu. Nutno uznat, že pro celou řadu lidí by bylo mnohem zajímavější bojovat s postavami známými z veřejného života, než s vymyšlenými hrdiny z her jako je Mortal Kombat či Tekken.