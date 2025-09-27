PanzerGlass odhalil příslušenství pro řadu iPhone 17: ochrání displej i fotoaparáty

- Dánská společnost PanzerGlass představila novou řadu příslušenství pro iPhone 17
- Nechybí užitečné kryty, ochranná skla či ochrana pro čočky fotoaparátu
- Příslušenství je již v prodeji, ceny začínají na 499 korunách
Pokud patříte mezi první šťastlivce, kteří už mají doma žhavou novinku v podobě některého z modelů řady iPhone 17, patrně byste neradi, aby se mu v dohledné době něco přihodilo. Pro extra ochranu je vhodné sáhnout po nějakém tom příslušenství, které ochrání nejen tělo samotného telefonu, ale především displej či čočky fotoaparátu. Mezi ty nejlepší ve svém oboru bezesporu patří dánská společnost PanzerGlass, jenž s příchodem nových iPhonů představila také své příslušenství, které ochrání váš nový smartphone.
Špičková ochrana od PanzerGlass
Jednou z prvních věcí, co řada z nás udělá s novým telefonem jako první, je nalepení ochranného skla. PanzerGlass Stealth nabízí antireflexní úpravu redukcí odlesků pod 1 %, přičemž se pyšní tvrdostí Mohs 6 a použitím 60 % recyklovaného skla.
Kdo chce co možná nejvyšší stupeň ochrany, sáhne po nové generaci oblíbeného skla PanzerGlass Ceramic II, které je vyrobené z materiálu Nanoceram, jenž je podle výrobce až 5× odolnější než předchozí generace skel a dokáže odolat pádu ocelové koule o hmotnosti 320 gramů z výšky 2,5 metru. Jestli máte obavy o ochranu čoček fotoaparátů, nabízí PanzerGlass ochranu v podobě HoOps, které jsou dostupné hned v několika barevných variantách od průhledných až po zlatý třpyt.
Pro jistotu ochrany před náhodnými pády je dobré mít minimálně v záloze i nějaký ten kryt. V loňském roce představil PanzerGlass kryty s označením Care, přičemž ty se dočkaly také variant i pro řadu iPhone 17 a kombinují ochranu a elegantní vzhled. Novinkou je kryt PanzerGlass Care Samba, jenž je minimalistický a podle výrobce telefon ochrání při pádech až z 2,4 metru, je vyroben ze 100% recyklovaného TPU, a navíc je v něm integrovaný magnetický kroužek pro Apple MagSafe.
Kryt PanzerGlass Care Flow nabídne vyšší ochranu, a to až při pádech až z 3,6 metrů a je vyroben z 60 % recyklovaného silikonu. PanzerGlass Care KickStand naproti tomu nabízí 360° stojánek z hliníku, odolnost proti pádům až ze 4,8 metru a podporu pro MagSafe.
Nové PanzerGlass příslušenství pro řadu iPhone 17 je již v prodeji například u Mobil Pohotovosti a to za následující ceny:
- PanzerGlass Stealth – 1 299 Kč
- PanzerGlass Ceramic II – 1 399 Kč
- PanzerGlass Care Samba – 699 Kč
- PanzerGlass Care Flow – 999 Kč
- PanzerGlass Care KickStand – 999 Kč
- PanzerGlass HoOps – od 499 Kč
Pokud si koupíte dva a více produktů PanzerGlass, tedy například tvrzené sklo a ochranný obal, můžete dosáhnout na 15% slevu.