Pán prstenů se vrátí na stříbrné plátno. Známe termín nového filmu, odvypráví příběh Gluma

Společnost Warner Bros. oznámila nový film ze světa Pána prstenů – The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

V hlavní roli ikonického Gluma se vrací herec Andy Serkis, který chystaný snímek rovněž zrežíruje

Z pozice producenta na přípravy filmu dohlédne Peter Jackson, režisér původní trilogie a Hobita

Filmová společnost Warner Bros. prozradila podrobnosti o prvním z chystané várky filmů ze světa Tolkienova Pána prstenů. Snímek ponese poměrně výmluvný název The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum a ikonickou roli Gluma si v něm zopakuje herec Andy Serkis. S uvedením do kin se počítá v roce 2026. V rámci konference ke kvartálním finančním výsledkům to oznámil David Zaslav, šéf společnosti Warner Bros. Discovery.

Návrat králů

Serkis, který postavě s tragickým osudem propůjčil svůj hlas už v původní trilogii a následně také v prequelovém Hobitovi, se vůbec poprvé kromě hereckých povinností ujme také role režiséra. Na této pozici tak vystřídá režijního matadora Petera Jacksona, který bude u projektu figurovat alespoň jako producent a podle Zaslava na přípravu snímku dohlédne „od začátku do konce“. „Je mi ctí vrátit se do Středozemě,“ uvedl Jackson v tiskové zprávě.

Projekt se v současné době nachází v počátečních fázích psaní scénáře, na kterém pracují mimo jiné Fran Walsh a Philippa Boyens, Jacksonovy blízké spolupracovnice.

Pokračuje i seriál

Původní filmová trilogie patří k nejzdařilejším knižním adaptacím, o čemž svědčí celkem 30 nominací na Oscara, přičemž zvítězit se filmařům podařilo rovnou sedmnáctkrát. Trojice filmů během svého putování napříč světovými kinosály utržila téměř 3 miliardy dolarů. Obdobný kasovní úspěch zaznamenalo i Jacksonova třídílné zpracování Hobita.

Souběžně s přípravou filmu vzniká i druhá série seriálu Prsteny moci, který se odehrává ve Středozemi tisíce let před událostmi Pána prstenů a pojednává o důležitých událostech tzv. Druhého věku, mezi něž patří vznik Prstenů moci, vzestup Temného pána Saurona či pád ostrovního království Númenor. Od recenzentů si první řada vysloužila vesměs pozitivní hodnocení a stala se vůbec nejsledovanějším seriálem na platformě Amazon Prime Video, kde si ji pustilo více než 100 milionů diváků. Nic na tom nezměnila ani poměrně hlasitá kritika ze strany fanoušků, kterým se příliš nezamlouvalo její moderní pojetí.