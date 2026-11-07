Paměťová krize nutí šetřit: Microsoft výrazně zrychlil Windows 11 na počítačích s 8 GB RAM

- Microsoft optimalizoval Windows 11 pro chod na počítačích s 8 GB RAM
- Systém má s pamětí lépe hospodařit, pro aplikace zbude větší kapacita
- Odezva systému má být lepší o 20 procent, multitasking o 40 procent
Nedostatek pamětí do spotřebitelské elektroniky žene jejich ceny do nebývalých výšin, což se nepříjemně propisuje i do cen koncových produktů. Zákazníci jsou postaveni před rozhodnutí, zda si za elektroniku připlácet víc peněz, anebo se spokojit se slabšími konfiguracemi. Spousta zájemců dokonce nákup nového hardwaru odkládá na dobu, až se ceny pamětí trochu vzpamatují, což je v posledních čtvrtletích patrné na významném poklesu dodávek smartphonů i počítačů.
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Paměťová krize ale má zjevně i pozitivní dopady. Zatímco ve světě smartphonů prakticky vyhynula kategorie levných zařízení, ve světě počítačů se výrobci stále snaží nabízet použitelné konfigurace za relativně přijatelné peníze. Částečně za to může MacBook Neo, což je nejlevnější počítač od Applu s mobilním procesorem, jehož výkon bohatě dostačuje na drtivou většinu úkolů běžných uživatelů.
Konkurence se snaží na tento stroj nacházet odpovědi, a Microsoft jim jde v této iniciativě na ruku. V posledních měsících se věnoval velkým optimalizacím systému Windows 11, aby byl dobře použitelný i na slabším hardwaru.
8 GB musí stačit každému
Je nepsaným pravidlem, že pro rozumný chod by měl mít počítač s Windows minimálně 16 GB operační paměti, Microsoft se nás ale snaží nyní přesvědčit o tom, že 8 GB bohatě stačí. Není se čemu divit – Vánoce se blíží a pulty obchodů brzy zaplní nové počítače s „pouhými“ 8 GB RAM.
Redmondští mají svůj předpoklad podložený čísly – po poslední aktualizaci má být systém Windows 11 lépe optimalizovaný, což bude možné pocítit právě na strojích s 8 GB RAM. Na těchto počítačích má mít systém Windows 11 až o 20 procent rychlejší odezvu, v multitaskingu má být dokonce rychlejší o 40 procent.
Microsoft tohoto stavu docílil díky citlivějšímu plánování a kompresi. Díky tomu by měl systém poskytovat aplikacím více volné kapacity operační paměti a minimalizovat potřebu odkládání dat do pomalejšího stránkovacího souboru na disku. Microsoft uvádí několik příkladů:
- Prohlížeč Microsoft Edge startuje až o 33 procent rychleji, neaktivní záložky se po 15 minutách uspávají
- Aplikace Teams díky defaultně zapnutému režimu efektivity startuje o 20 procent rychleji
- Aplikace balíku Office nově využívají až o 900 MB RAM méně
- Widgety se nově nenačítají na pozadí (ale až při reálném otevření), což šetří zhruba asi 200 MB RAM
Podle Microsoftu kombinace všech opatření dokáže ušetřit až 2 GB RAM. To si ostatně ověřila i redakce serveru Windows Central na počítači Acer Swift Air 14 s procesorem Intel Core 5 a 8 GB RAM. V režimu nízké spotřeby si loňská verze systému 25H2 vyžádala v nečinnosti asi 5,3 GB, zatímco letošní 26H2 „pouze“ 4,1 GB.
Při lehké zátěži (10 otevřených záložek v Edge, Word, Slack a Spotify) starší systém ukousl 7 GB RAM, zatímco novější 6,6 GB. Při náročné zátěži (20 záložek v EDge, Office, Gimp…) se počítač zapotil v obou případech, ale u novější verze Windows 11 alokoval výrazně méně kombinovaných systémových prostředků (10,4 GB vs. 15,2 GB).
Microsoft tak evidentně na „hladovosti“ Windows 11 zapracoval, teď ještě musí přesvědčit zákazníky, aby se nebáli kupovat počítače s 8 GB RAM za peníze, za které ještě loni sehnali konfigurace s dvojnásobným množstvím paměti.