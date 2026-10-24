Trh s počítači zažívá strmý pád. A bude hůř

- Trh s počítači zažívá velkou ránu
- Kvůli vysokým cenám pamětí se dodávky počítačů propadly o 21 procent
- Nejvíce tratilo HP, nejmenší pád zaznamenaly značky Asus a Apple
Paměti do spotřebitelské elektroniky kvůli umělé inteligenci kontinuálně zdražují, což staví výrobce počítačů, tabletů a smartphonů před nejednoduchý úkol – buď navyšovat ceny koncových zařízení, anebo omezovat vývoj a zmenšovat mezigenerační posuny. Obojí má za následek nižší zájem spotřebitelů, což se projevuje na čím dál horších prodejích. Potvrzuje to i nejnovější report dodávek počítačů, který zveřejnila agentura Counterpoint Research.
Dodávky počítačů dramaticky klesají
Podle analýzy agentury Counterpoint bylo ve třetím čtvrtletí letošního roku na trh dodáno 57 milionů počítačů – to je o 14 procent méně než v minulém kvartále a o 21 procent méně než ve stejném období v loňském roce. Pokles je znát především u běžných spotřebitelů, u firem není pokles natolik značný, neboť u nich stále probíhá obměna zastarávajícího hardwaru tlačená kupředu ukončováním podpory systému Windows 10.
V žebříčku největších výrobců počítačů zaznamenaly pokles dodávek všechny značky. Prvenství si udrželo Lenovo, kterému stále patří víc než čtvrtina trhu, avšak meziroční pokles o 23 procent je vše vypovídající. Čínská firma na trh dodala něco okolo 15 milionů kusů.
Druhé místo patří společnosti HP, která se ve sledovaném období stala největším „propadlíkem“. Firma na trh dodala 10,3 milionů počítačů, což je meziročně o 31 procent méně. O čtvrtinu klesly dodávky i společnosti Dell, která údajně na trh dodala 7,6 milionů počítačů.
Na záda Dellu už pomalu dýchají společnosti Apple a Asus, které se mohou „radovat“ z výrazně menších propadů – dodávky Maců klesly o 11 procent na 5,6 milionů kusů, dodávky Asusů dokonce spadly „jen“ o 7 procent na 5,2 milionů kusů. Díky tomu Asus navýšil svůj tržní podíl z původních 7,8 na 9,2 procent, Apple vyrostl z 8,7 na 9,8 procent. Firmě z Cupertina pomohl zastavit výraznější pád levný MacBook Neo.
Podle agentury Counterpoint se nedá počítat s tím, že by se trh s počítači v příštích čtvrtletích uzdravil. Právě naopak. Horší výbava a vyšší ceny budou zákazníky i nadále odrazovat od nákupu nových zařízení, což se má ve čtvrtém kvartále projevit meziročním poklesem dodávek o 27 procent. Příští rok by se měla situace na trhu ustálit, avšak k návratu objemů z předchozích let se vracet nebude – přinejlepším máme počítat se zachováním stavu z letošního roku.