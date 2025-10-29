Ozzy Osbourne jak ho neznáte. Intimní dokument míří na streamovací platformu

- Na streamovací platformě SkyShowtime míří řada zajímavých filmů, seriálů a dokumentů
- Největší pozornost vzbudili například Ozzy: No Escape from Now či drama Operace Black Bag
Streamovací platforma SkyShowtime nepatří v tuzemsku mezi ty nejpopulárnější, přesto má co nabídnout. Kromě bohatého katalogu klasických filmů a seriálů se na ní tu a tam objeví také zajímavé novinky, které by vám rozhodně neměly uniknout. Tentokrát je to například dokumentární snímek Ozzy: No Escape from Now, jež poskytuje pohled do života a soukromí nedávno zesnulého Prince temnoty. Ten bude na SkyShowtime k dispozici od 2. listopadu.
V hlavní roli Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne, jak jste ho ještě nikdy neviděli: upřímný, vřelý a hluboce osobní portrét jedné z největších rockových hvězd všech dob, který podrobně popisuje, jak se před šesti lety zpěvákův svět zastavil. To ho donutilo zamyslet se nad tím, kým vlastně je, konfrontovat se s vlastní smrtelností a ptát se sám sebe, zda bude ještě někdy moci vystoupit na pódiu. Film se zabývá jeho zdravotními problémy a dopadem diagnózy Parkinsonovy choroby a ukazuje, jak důležitou roli v Ozzyho životě stále hraje hudba, a také dokazuje, že jeho šibalský smysl pro humor zůstal navzdory všemu nedotčen.
Kromě toho stojí za zmínku třeba také druhá řada seriálu Landman, jež bude mít premiéru 21. listopadu, načež další epizody budou vydávány každý týden. V seriálu hrají například Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia či Sam Elliott. Landman se odehrává v bohatých městech západního Texasu a je moderním příběhem o hledání štěstí ve světě ropných plošin. Seriál vychází z pozoruhodného jedenáctidílného podcastu Boomtown od Imperative Entertainment a Texas Monthly a je příběhem o drsných hornících a divokých miliardářích v byznysu tak velkém, že mění naše klima, ekonomiku i geopolitiku.
Od 9. listopadu bude mít premiéru také třídílný seriál Amsterdam Narcos. Amsterdam se od 70. let 20. století do počátku nového tisíciletí proměnil z liberálního útočiště kontrakultury v drogové hlavní město Evropy a spolu s celým Nizozemskem si vysloužil nálepku „narkostát“. To, co začalo tolerancí nizozemské vlády vůči obchodu s hašišem, nechtěně otevřelo brány organizovanému zločinu, když obchodníci s drogami využili přístavy a tolerantní přístup k vybudování jednoho z nejlukrativnějších drogových trhů na světě.
Filmové drama Operace Black Bag naopak dorazí na SkyShowtime 4. listopadu. Nový mysteriózní špionážní thriller od režiséra a průkopníka moderní nezávislé kinematografie Stevena Soderbergha. Když se tajná agentka Kathryn Woodhouse stane podezřelou z vlastizrady, její manžel, rovněž legendární agent, stojí před těžkou zkouškou: zda zůstat věrný své manželce, nebo své vlasti. V tomto filmu hrají například Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomie Harris, Regé-Jean Page či Pierce Brosnan.
Poslední zajímavou novinkou je thriller Zabitý večer, který se objeví na SkyShowtime 18. listopadu. V tomto akčním thrilleru mohou být rande smrtelná. Violet je ovdovělá matka, která našla odvahu vyrazit po letech na první rande s okouzlujícím fotografem jménem Henry. Roztomilou dvojici s neodolatelnou chemií však nečekaně vyruší záhadné zprávy na Violetině telefonu. Anonymní videa ukazují maskovaného vetřelce v jejím domě, který jí přikazuje splnit sérii děsivých pokynů. Violet musí udělat přesně to,co jí řekne, jinak její blízcí zemřou. A poslední příkaz jejího neviditelného trýznitele? Zabít Henryho.