Otestovali jsme Volkswagen ID.7 (2025): tvrdě a bez kompromisu po dálnici, obstojí?

Volkswagen ID.7 jsme vyzkoušeli v ostrém tempu na dálnici

Vyšší rychlost znamená značný nárůst spotřeby

400 km ve vysokém tempu zvládnete s jedním nabíjením na 8 minut

Jsou dny, kdy najezdím třeba i 400 km. Objíždím klienty, dělám nabídky, vyjíždí v 7 ráno a vracím se v 9 večer. Obvykle tankuji 3× týdně. A po dálnici fakt 130 nejezdím, to bych se vracel ještě o hodinu později.

Popisoval mi nedávno kamarád, který dělá obchodního zástupce. Má služebního Superba TDI. Přemýšlel jsem, jak bude takový člověk přecházet na elektromobilitu. Který stráví denně 4 hodiny za volantem.

Při testování elektromobilu Volkswagen ID.7 jsem se tedy vžil do jeho role a řešil jen dlouhé cesty po dálnici.

Dobré předpoklady

Volkswagen ID.7 Pro S People je přesně takovou alternativou ke služebnímu Superbu, Arteonu nebo Passatu. Neplní jen roli přepravního prostředku, je to i statusové auto. Ve stříbrné barvě se snaží být tak nenápadný a neviditelný, jak to jen lze, ale zároveň všichni vidí, že nepřijel manažer ve Fabii.

O pohon se stará elektromotor s výkonem 210 kW, který katapultuje ID.7 mezi vrchní percentily fleetových aut, co se týče výkonu a zrychlení. Maximální rychlost je omezena na 180 km/h, což je omezení, co si budeme nalhávat. Pro koho, to ať si každý sáhne do svého svědomí.

Asistence

Obzvláště na dálnici využijete chytré asistenty, kteří zpříjemňují jízdu. Hlavním lákadlem je Travel Assist, což je kombinace adaptivního tempomatu a asistenta pro držení v jízdním pruhu.

Tenhle asistent funguje tak dobře, že by zvládl odřídit auto z Prahy do Brna. Drží se v jízdním pruhu, drží se auta před sebou. Samozřejmě, že pořád musíte mít ruce na volantu, sledovat okolní provoz, ale po dlouhé jízdě vystoupíte mnohem méně unavení.

Ticho a komfort

Co ještě ovlivňuje moji únavu nebo můj stav při jízdě? Přišel jsem na to, že je to hladina hluku. A to je něco, kde elektromobily tradičně bodují. Nejde jen o to, že elektromotor pracuje velmi tiše, ale u elektromobilů si automobilky mnohem více dávají záležet na aerodynamice. Protože ji potřebují (téměř) za každou cenu dotáhnout na co nejnižší hodnotu. Třeba kliky dveří. Jsou úplně zapuštěné.

Škoda, že Volkswagen u tohoto modelu nenabízí kamerová zrcátka, určitě by se k dálničnímu autu hodily. Tak či tak, ID.7 je výrazně tišší než jeho spalovací sourozenci. A také sedadla nešetří komfortem. Nabízí i masážní funkci.

Žádnou masáž tedy nečekejte, ale aspoň vám rozhýbou záda. To se při delší cestě hodí.

250 km bez zastavení

Vyrážíme na cestu Praha – Kroměříž a jedu v dost ostrém tempu. Jedeme brzy ráno, provoz není příliš hustý a na cestě do Brna mě žádné auto nepředjíždí.

Naopak, častokrát mě brzdí jiná předjíždějící auta a také kamiony. I díky nim je po 253 km moje průměrná rychlost 125 km/h. Kdo po D1 jezdí, tak ví moc dobře, že to je dost slušné tempo i na legendární TDI. Spotřeba se v tomto případě zastavila na hodnotě 23,5 kWh/100 km.

Přičemž stačilo by v některých úsecích jet jen o maličko pomaleji, prodloužit si dojezd třeba o 10 minut, a spotřeba by klesla až na 20 kWh/100 km. Ale chtěl jsem simulovat to, jak jezdí onen kamarád.

Kolik bych ujel tímto tempem?

Využitelná kapacita baterie vozu je 86 kWh. Pokud bych chtěl využít 90 %, 10 % si nechat jako rezervu, znamenalo by to, že využiju 77,4 kWh. Touto rychlostí a při této spotřebě bych tak bez zastávky ujel 330 km.

To bylo při 16 stupních, kdyby byla větší zima, dále by to klesalo, na druhou stranu by se zase nedalo jet tak rychle.

To na 400 km nestačí

Ano, kdo jezdí 400 km, tomu by to nestačilo. Bylo by třeba během dne nabít. Kolik? No ideálně tak, abych se zase bezpečně vrátil domů, tzn. cca 100 km (a pořád počítám 10 % rezervu). Nabíjecí křivka mezi 10 a 35 % je úplně plochá. Auto se nabíjí výkonem 200 kW. Pak začne lineárně klesat, v 75 % nabíjí výkonem 100 kW.

Řekli jsme, že chceme dobít 100 km, řekněme tedy z 10 % na 40 %. Na nabíječce tak strávíte 8 minut a s velkou rezervou dojedete domů.

Dobíjecí výkon

Jenže takový dobíjecí výkon nemáte k dispozici vždycky. Hlavně v zimě, když je baterie promrzlá, to bude jen zlomek výkonu. Naštěstí i to se dá řešit. V infotainmentu vozu stačí aktivovat vyhřívání akumulátoru. V 6,5 stupních infotainment píše, že na prohřátí bude potřebovat 43 minut, ve skutečnosti mu stačí jen polovina.

Pokud máte nastavenou nabíjecí stanici v navigaci infotainmentu vozidla, pak se o nic starat nemusíte. Příprava se spustí automaticky.

A co doma?

Dojet v 9 večer domů? A co kdyby baterie měla 0 % a ráno v 7 by bylo třeba zase vyjet?

Domácí wallbox nabíjí výkonem 11 kW (3 fáze, 400 V, 16 A). I kdyby se mělo nabít celých 86 kWh, za 8 hodin je v garáži nabito. Tedy v 5 ráno. S rezervou 2 hodin, takže opět není co řešit.

V cizí kůži

Nejsem obchodní zástupce. Nejezdím 400 km denně. Nechci tedy nikoho o ničem přesvědčovat. Mluvím za sebe a říkám, že ani dlouhá jízda po dálnici vysokým tempem není ve Volkswagenu ID.7 problém.

Já bych preferoval elektro z důvodu vyššího komfortu jízdy. Především ticha a dynamiky, ale také absence vibrací, řazení. Pokud denně jezdíte 400 km a jezdíte je v ostrém tempu, mám pochopení pro to, že nechcete přemýšlet o tom, kde budete nabíjet a kolik minut. Prostě párkrát za týden se stavíte na čerpací stanici a máte vyřešeno. A je to v pořádku. Který tým jste vy? Elektro, benzin nebo diesel? Napište nám do diskuze!

Autor článku Vratislav Klega Milovník automobilů, chytrých hračiček, gadgetů. Analytik každým coulem, který miluje matematiku, fyziku a sociální sítě.