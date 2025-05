Otestovali jsme Kobo Elipsa 2E: čtečka knih a zápisník v jednom

Kobo Elipsa 2E nabízí velký 10,3″ E Ink displej, vhodný pro čtení knih i psaní poznámek

V balení najdete praktickou tužku Kobo Stylus 2, kterou lehce přichytíte k zařízení

Kapacita úložiště činí 32 GB, nechybí podpora audioknih a řada funkcí pro ruční poznámky

Když se řekne „elektronická čtečka knih“, většině z nás se automaticky vybaví známá jména jako Kindle. Ale na trhu je i jiný hráč, který dlouhodobě ukazuje, že to jde i jinak – a často lépe. Řeč je o značce Kobo. Její nejnovější model Kobo Elipsa 2E je důkazem, že čtečky nejsou jen o čtení, ale i o psaní a chytrých funkcích, které posouvají zážitek z elektronického čtení zase o kousek dál.

Obsah balení

V krabičce s Kobo Elipsa 2E najdete dotykovou tužku Kobo Stylus 2, výměnné hroty, pěkně opletený USB-C nabíjecí kabel a stručný návod k použití.

Design a konstrukce

Hned na první pohled vás překvapí velikost celého zařízení. Kobo Elipsa 2E je totiž jednou z největších čteček na trhu, přesto působí elegantně. Rozměry činí 193 × 227 × 7,5 mm, přičemž v nejužším místě se tloušťka dostává pod půl centimetru. Za to může klínovitý tvar. Aby se „tablet“ při položení na stůl nekýval, nachází se na zadní straně dvě gumové podložky.

Chválím i hmotnost 390 gramů, která je vzhledem k proporcím střídmá. Ergonomie se povedla a čtečka se příjemně drží. Můžou za to dvě věci: měkká plastová záda s příjemnou texturou a široký levý (případně pravý podle otočení) okraj na přední straně. Tohle je za mě perfektní řešení, protože zařízení můžete držet opravdu jistě a pevně v jedné ruce a nemusíte se bát, že se budete dotýkat dotykového displeje.

Byť je čtečka vyrobena z recyklovaných plastů, nijak nevrže a zpracování je kvalitní. Avšak schází jakákoliv ochrana proti vodě a prachu, takže na ni budete muset dávat pozor. Na levém boku se nachází zdířka USB-C pro nabíjení, stavová dioda a zapínací/vypínací tlačítko.

Velký E Ink displej

Hlavním lákadlem je samozřejmě velký displej s úhlopříčkou 10,3″. Dotykový panel nabízí nejnovější antireflexní technologii E ink Carta 1200 a rozlišení 1 404 × 1 872 pixelů (jemnost 227 ppi). Nutno podotknout, že displej není barevný, ale pouze černobílý, což u poznámek může nést jistou limitaci – zejména pokud patříte k těm, co si rádi hrají s barvičkami.

Nechybí manuální nastavení jasu nebo filtr modrého světla (může se zapínat automaticky), který se hodí pro čtení v noci. Funkce ComfortLight PRO automaticky nastavuje vhodný poměr teploty k jasu displeje. Jas je dostatečně vysoký pro zobrazování na přímém světle a naopak ve tmě oceníte, že prakticky vůbec nesvítí.

Dotyková tužka Kobo Stylus 2

Nedílnou součástí je stylus, který se snadno používá – umožňuje psát poznámky přímo do e-knih (také podtrhávat a zvýrazňovat), anotovat PDF soubory nebo kreslit a psát v samostatné sekci Mé zápisníky.

Pero má zabudovanou gumu na vrchní straně a přidržením tlačítka na boku zvýrazňujete, což dělá práci s dokumenty opravdu pohodlnou. Dobíjí se přes USB-C a oproti předchozí verzi je lehčí a lépe se drží.

Hrot je tvrdý, takže po matném displeji klouže s mírným odporem, jako byste psali tužkou po papíře. Zpoždění tahu je minimální, přesto tam kvůli vykreslování e-inku nějaké je. Není to ale nic, na co by se po pár minutách nedalo zvyknout.

Psaní poznámek

Zápisník v Kobo Elipsa 2E není jen na čmárání – podporuje rozpoznávání ručně psaného textu, takže si své poznámky můžete snadno převést do digitální podoby. Rozpozná to i poměrně „naškrábaný“ text. Dokonce můžete mezi ručně psanými poznámkami vyhledávat, což opět funguje s velice dobrou přesností.

Při testování jsem si však všiml nepříjemnosti, že česká klávesnice je neúplná – chybí např. písmeno „č“, nelze tedy plnohodnotně vyhledávat, a to ani v poznámkách. Je fajn, že pro vymazání slov a znaků nemusíte používat gumu, ale rychlejším způsobem je odstranění začmáráním. A zakroužkováním dojde ke zvýraznění.

Nachází se zde dvě šablony: základní a pokročilá. V té první píšete a kreslíte volně, zatímco v té pokročilé píšete do řádků, můžete vkládat rovnice, obrazce a náčrtky. Nechybí podpora Dropboxu nebo Disku Google, navíc si všechny poznámky můžete prohlédnout také na webu kobo.com.

Klíčové funkce a vlastnosti

Vnitřní 32GB úložiště pojme až 24 tisíc knih nebo 150 audioknih, takže i ti nejvášnivější čtenáři/posluchači budou mít co dělat, než paměť zaplní. Kobo tradičně podporuje více formátů než některé konkurenční čtečky — EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Navíc je integrována služba Kobo Store a čtečka si dobře rozumí i s vypůjčováním knih přes jiné knihovny.

Kobo nabízí široké možnosti přizpůsobení — můžete měnit fonty, jejich velikost, styl rozvržení stránky nebo využívat vestavěné statistiky čtení. Prostředí systému je na poměry čteček svižné, hezky zpracované a kompletně v češtině. Doplním, že nespecifikovaný procesor disponuje 2GHz frekvencí a samozřejmostí je Wi-Fi 4 a Bluetooth.

Výdrž baterie

Co se týče baterie, Elipsa 2E slibuje výdrž několik týdnů na jedno nabití. Během testování jsem neměl možnost ji ani vybít. Můžu říct, že výdrž bude činit minimálně 3 týdny. Samozřejmě intenzivnější používání podsvícení může výdrž mírně zkrátit, ale stále se bavíme o opravdu dlouhých hodinách čtení bez nutnosti hledat nabíječku.

Uvnitř se nachází baterie o kapacitě 2 400 mAh a k nabíjení slouží USB-C port. Maximální nabíjecí výkon činí 10 W (5V, 2A). Čtečka po neaktivitě sama přechází do režimu spánku, ve kterém vydrží opravdu dlouhou dobu bez nutnosti nabíjení.

Cena a závěrečné dojmy

Na českém trhu se Kobo Elipsa 2E prodává přibližně za 9 999 Kč, byť ji aktuálně seženete i za lákavějších 8 750 Kč. To z ní dělá velice prémiové zařízení. Nicméně konkurenční Kindle Scribe nebo reMarkable 2 stojí více než 11 tisíc korun. Vzhledem k velikosti displeje, přiloženému stylusu, funkcím a bohaté funkční výbavě se dá říct, že za své peníze dostanete opravdu hodně.

Kobo Elipsa 2E není čtečka pro každého – ale pokud hledáte zařízení, které vám umožní nejen pohodlně číst, ale i aktivně pracovat s textem, anotovat a psát, je to jedna z nejlepších voleb na trhu. Kobo opět ukazuje, že dokáže inovovat a přinášet zajímavé alternativy k mainstreamovým čtečkám.

Autor článku Petr Uhlíř Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?