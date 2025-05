Otestovali jsme Kobo Clara Colour: barevná revoluce mezi čtečkami knih

Jedna z prvních čteček s novým barevným displejem E Ink Kaleido 3 s 4096 barvami

Kobo nabízí lehký a kompaktní design pro pohodlné čtení, včetně krytí IPX8

Kapacita úložiště činí 16 GB a nechybí ani podpora audioknih a 15 formátů souborů

Čtečky elektronických knih jsou skvělými společníky pro všechny vášnivé čtenáře. Až donedávna ale platilo, že svět e-ink displejů byl čistě černobílý. To se teď mění. Kobo přichází s novinkou Clara Colour, která slibuje oživení čtenářského zážitku díky barevnému displeji — a rozhodně je na co se těšit.

Obsah balení a příslušenství

Balení Kobo Clara Colour je minimalistické, ale vlastně plně dostačující. Uvnitř najdete samotnou čtečku, USB-C kabel pro nabíjení a přenos dat a základní uživatelskou příručku. Nabíječka jako taková v balení chybí, což je dnes u podobných zařízení už běžné.

Dokoupit si můžete koženkové pouzdro, které je z vnitřní strany opatřeno příjemnou alcantarou. Kryt vaši čtečku ochrání proti pádu, ale poskytne i praktický stojánek.

Design a konstrukce

Kobo Clara Colour na první pohled působí velmi elegantně a nijak nevybočuje z designu čteček knih. Má jemně zaoblené rohy a matný plastový povrch, který dobře padne do ruky a neklouže. Se svými 174 gramy je čtečka velmi lehká a pohodlná na delší držení v jedné ruce. Rozměry činí 112 × 160 × 9,2 mm, takže jde opravdu o velice kompaktní zařízení.

Zadní strana je mírně texturovaná, což zvyšuje komfort při čtení na cestách nebo při delších čtecích seancích. Celkově působí Clara Colour jednoduchým, ale promyšleným dojmem. Jedinou výtku mám snad jedinému tlačítku na zadní straně – možná by mi dávalo větší smysl umístění vepředu.

Jednou z klíčových vlastní je voděodolnost proti vodě a prachu s certifikací IPX8, což znamená, že vydrží ponoření do sladké vody až do hloubky 2 metrů po dobu 60 minut. To je důležitý benefit, zvlášť pro čtení u bazénu, ve vaně nebo na pláži.

Barevný E Ink Kaleido 3 displej

Hlavním lákadlem je samozřejmě nový displej, který dokáže zobrazit až 4096 barev. Dotykový panel nabízí úhlopříčku 6″ a rozlišení 1 448 × 1 072 px. Prakticky v černobílém režimu jde o jemnost 300 pixelů na palec, zatímco u barevného obsahu hodnota klesá na 150 ppi, což je stále velice příjemná jemnost.

Barvy jsou jemné, pastelové a skvěle se hodí pro čtení dětských knih, komiksů nebo naučné literatury s ilustracemi. Nechybí manuální nastavení jasu nebo filtr modrého světla (může se zapínat automaticky), který se hodí pro čtení v noci. Funkce ComfortLight PRO automaticky nastavuje vhodný poměr jasu a teploty displeje.

Díky barevnému displeji si při čtení snadno zvýrazníte důležité pasáže – stačí přejet prstem a vybraná část textu se obarví. Zvýraznění můžete kdykoliv upravit, odstranit nebo změnit jeho barvu podle vašich potřeb.

Klíčové funkce a vlastnosti

Vnitřní 16GB úložiště pojme až 12 tisíc knih nebo 75 audioknih, takže i ti nejvášnivější čtenáři/posluchači budou mít co dělat, než paměť zaplní. Kobo tradičně podporuje více formátů než některé konkurenční čtečky — EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Navíc je integrována služba Kobo Store a čtečka si dobře rozumí i s vypůjčováním knih přes jiné knihovny.

Kobo tradičně umožňuje široké přizpůsobení — můžete měnit fonty, jejich velikost, styl rozvržení stránky nebo využívat vestavěné statistiky čtení. Prostředí systému je na poměry čteček svižné, hezky zpracované a kompletně v češtině. Doplním, že nespecifikovaný procesor disponuje 2GHz frekvencí a samozřejmostí je Wi-Fi 4 a Bluetooth.

Výdrž baterie

Co se týče baterie, Clara Colour slibuje výdrž až 42 dní na jedno nabití – reálné hodnoty směřují někam k polovině, což je u čteček běžný standard. Samozřejmě, intenzivnější používání podsvícení a barevného obsahu může výdrž mírně zkrátit, ale stále se bavíme o opravdu dlouhých hodinách čtení bez nutnosti hledat nabíječku.

Uvnitř se nachází baterie o kapacitě 1 500 mAh a k nabíjení slouží USB-C port. Maximální nabíjecí výkon činí 10 W (5V, 2A). Čtečka po neaktivitě sama přchází do režimu spánku, ve kterém vydrží opravdu dlouhou dobu bez nutnosti nabíjení.

Cena a závěrečné dojmy

Cena Kobo Clara Colour se na českém trhu pohybuje kolem 4 300 Kč. Vzhledem k novému typu displeje a bohaté podpoře formátů jde o zajímavou nabídku pro všechny, kdo chtějí své čtení posunout o krok dál — a navíc do barev.

Clara Colour není žádný “game changer” pro běžné čtenáře beletrie, ale pro ty, kteří si rádi užijí knihy plné ilustrací, grafů nebo komiksů, je to velmi lákavý upgrade. Kobo opět ukazuje, že dokáže inovovat a přinášet zajímavé alternativy k mainstreamovým čtečkám.

