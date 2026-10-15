Otestovali jsme Asus ROG Ally X20 s brýlemi XREAL R1 Edition 20: důstojná oslava jednoho výročí

- Asus si připravil limitovanou edici handheldu ROG Ally X20 ke dvacátému výročí značky Republic of Gamers
- Kromě konzole si můžete pořídit i stylový bundle s řadou exkluzivního příslušenství
- Samotný handheld stojí 33 990 korun, celý balíček pak vyjde na 63 490 korun
- Pokud máte zájem, pospěšte si – jde o těžkou limitku, k dispozici je pouze 20 kusů
Přenosné herní počítače v podobě handheldu zažívají v posledních letech výrazný boom. Pokud chcete sáhnout po kvalitě za rozumnou cenu, je logickou volbou řešení od Asusu, konkrétně ROG Xbox Ally X. Pakliže ale hledáte něco speciálního, i pro vás má tchajwanský gigant něco přichystáno – limitovanou edici ROG Xbox Ally X20 prodávanou ve speciálním kufříku společně s několika vychytávkami. Vyplatí se o něm uvažovat? A jde o důstojnou poctu dvacátému výročí značky Republic of Gamers?
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace9.9/10
Hardwarová výbava9.3/10
Výdrž baterie7.0/10
Pohodlnost hraní9.5/10
Klady
- stále kvalitní handheld s ještě lepším designem
- nový displej je vítané vylepšení
- užitečné příslušenství, které dává smysl
Zápory
- pouze 20 kusů
- AR brýle nejsou pro každého
- cena bundlu je vysoká
Design vás nenechá chladným
Nejprve si promluvme o balení. Limitka je to každým coulem, ostatně kolik hardwaru dostanete v pořádném kufru Pelican Protector Case. Kromě samotného handheldu, o kterém si řekneme více vzápětí, najdete v balení pochopitelně nezbytnou kabeláž a také ochranné pouzdro dbrand Killswitch.
Jeho použití váš nový handheld ochrání na jedničku, nicméně si jej dobře rozmyslete – nasazování a sundávání není zrovna jednoduché. Na druhou stranu získáte také praktický stojánek, pokud byste si k Ally X20 chtěli připojit gamepad. Důležitou součástí bundlu sou také AR brýle XREAL R1 Edition 20, které ještě více prohloubí váš herní zážitek.
Teď už ale k designu Asus ROG Ally X20, který je nejvýraznější změnou oproti klasické edici. Asus vsadil na průsvitné černé šasi, které doplnil kontrastními zlatými prvky odkazujícími na 20. výročí značky Republic of Gamers a nutno podotknout, že výsledek se povedl na jedničku.
Výrazný design, který zdůrazňuje limitovaný charakter zařízení, by mohl oslovit především sběratele a dlouholeté fanoušky značky a všechny, kteří se chtějí těšit z kvalitního kusu hardwaru.
Výkonu má na rozdávání i tato edice
Po hardwarové stránce je Asus ROG Ally X20 víceméně totožný s běžnou verzí ROG Ally X, kterou jsme testovali před rokem. Pokud vás tedy více zajímá, jak je na tom handheld z hlediska výkonu, kde jsou jeho limity či co všechno v sobě ukrývá, odkáži vás rovnou na naši recenzi.
Přesto alespoň zmíním základní parametry: procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme taktovaný na 2 GHz (24 Mb Cache, možnost přetaktování až na 5 GHz, 8 jader, 16 vláken), kterému sekunduje AMD XDNA NPU s až 50 TOPS a grafikou AMD Radeon. Nechybí ani 24 GB LPDDR5X RAM (k dispozici je okolo 15 GB) a 1TB úložiště PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) s možností rozšíření o microSD karty.
Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C 4 s podporou Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 a Freesync či Power Delivery 3.0, USB-C 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPort, čtečka karet UHS-II microSD, 3,5mm audio konektor, zabudované mikrofony, LED osvětlení Aura Sync pod joysticky, dva reproduktory směřující na přední stranu s podporou Dolby Atmos či čtečka otisků prstů zabudovaná ve vypínacím tlačítku.
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Oproti běžně prodávané verzi ale najdeme jedno vylepšení, které stojí za zmínku – displej ROG Nebula HDR.. Ten má velikost 7,4″, je typu OLED, rozlišení 1920 × 1080 pixelů, poměr stran 16:9 a obnovovací frekvenci 120 Hz. Nabízí také dokonalejší podání černé, výraznější barvy, vyšší kontrast a celkově působivější obraz. Zásadní vylepšení to sice není, ale i tak rozhodně potěší.
Brýle rozšíří realitu i zážitek
Zajímavostí jsou brýle pro rozšířenou realitu XREAL R1 Edition 20, které jsou součástí balení. Ty designově navazují na handheld a lze je připojit prostřednictvím USB kabelu. Na hlavě sedí velmi dobře a dají se přizpůsobit, takže by měly padnout víceméně každému, pokud tedy nemáte abnormálně velkou či malou hlavu. Na velkou nevýhodu ale narazíte ve chvíli, kdy nosíte brýle – buďto se musíte smířit s nižším komfortem, nebo se naučit nosit kontaktní čočky.
Brýle jsou skvělou alternativou k virtuální realitě, pakliže si nepotrpíte na specifické tituly, ale oceňujete právě hraní v prostředí rozšířené reality a vystačíte si se zrcadlením prostředí handheldu. Co se týče kvality, ta je pochopitelně závislá na prostředí, kde hrajete, a za klasickým displejem integrovaným do handheldu mírně zaostává. Na druhou stranu pokud preferujete hraní na větší obrazovce a nechcete (či nemůžete) řešit logistiku připojení k monitoru či televizi, jde o skvělý kompromis.
Z technických parametrů stojí za zmínku displeje micro-OLED s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, obnovovací frekvencí 240 Hz, odezvou 0,01 ms a zorným polem 57°. To zajišťuje promítání až 171″ virtuální obrazovky na vzdálenost 4 metrů a pokrývá 95 % sledované oblasti.
Ovládání brýlí je poměrně jednoduché a vystačí si s několika málo tlačítky. Horní z nich vám umožní přepínat viditelnost okolí (technologie elektrochromatických čoček podporuje 3 úrovně zatmavení pro přizpůsobení měnícím se světelným podmínkám a optimální vizuální komfort), spodní tlačítka poté slouží k nastavení prostředí – virtuální obraz může kopírovat pohyby vaší hlavy či zůstat fixovaný v prostoru, nastavit si lze jeho velikost či jas. Do brýlí XREAL R1 Edition 20 jsou integrovány také reproduktory vyladěné značkou Bose, které jsou vcelku kvalitní a hlasité.
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Jak se na ROG Ally X20 hraje?
Bez hraní her by to pochopitelně nebylo ono, ostatně k tomu je konzole jako stvořená. Do ruky sedne perfektně a při delším hraní oceníte také joysticky TMR, pogumované rukojeti, vylepšené bumpery, spouště a zaoblená tlačítka na přední straně, které zajišťují dokonale ergonomický herní zážitek. Ani delší hraní není na překážku, na vylepšený OLED panel je také radost pohledět a výkon je dostatečný pro hraní i náročnějších titulů v odpovídající kvalitě.
Pro otestování jsem využil remaster třetího Zaklínače a zběsilou střílečku Borderlands 4, přičemž oba tituly běžely na konzoli ve slušných detailech a velmi plynule. Brýle XREAL R1 Edition 20 zážitek posunuly na vyšší úroveň, nicméně jsem narážel na nutnost mít na nose dvoje brýle a přeci jen na delší hraní to nebylo. Ať už jste tedy nároční hráči či si jen občas zahrajete nějaký ten současný titul, handheld Asus ROG Ally X20 vás rozhodně nezklame.
Limitka za všechny peníze
Vyplatí se sáhnout po limitované edici Asus ROG Ally X20? To je složitá otázka. Za cenu 63 490 korun už si musíte pořádně rozmyslet, zda se vám celý bundle opravdu vyplatí a bude vám přinášet patřičný užitek. Vzhledem k tomu, že na našem trhu bude k dispozici jen 20 kusů, rozhodně budete mít doma exkluzivní zboží, pokud se tedy rozhodnete pro něj otevřít svou peněženku. Pakliže se obejdete bez stylového kufru, ochranného pouzdra dbrand Killswitch a AR brýlí XREAL R1 Edition 20, můžete výrazně ušetřit – samotný limitovaný handheld totiž stojí 33 990 korun.