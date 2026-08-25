Limitovanou edici ROG Xbox Ally X20 s průhlednou šasi koupíte v Česku. Známe cenu i termín zahájení prodeje

- Limitovaná edice nabídne 7,4palcový OLED displej, čip AMD Ryzen AI Z2 Extreme a černé průsvitné šasi se zlatými prvky
- Předobjednávky startují 25. srpna, samotný prodej bude zahájen 15. října
- Samostatný handheld vyjde na 33 990 Kč, prémiový balíček s AR brýlemi bude stát 63 490 Kč
Značka Republic of Gamers letos slaví 20 let své existence a při této příležitosti si připravila speciální dárek pro fanoušky přenosného hraní. ASUS zahajuje předobjednávky limitované edice handheldu ROG Xbox Ally X20, která vedle výrazně upraveného designu přináší také špičkovou hardwarovou výbavu. Novinka bude dostupná samostatně i jako součást prémiového balíčku s AR brýlemi a dalším příslušenstvím.
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ROG Xbox Ally X20 dostal průsvitné šasi a zlaté detaily
Jubilejní edice se od běžných modelů řady ROG Ally odlišuje už na první pohled. ASUS vsadil na průsvitné černé šasi, které doplnil kontrastními zlatými prvky odkazujícími na 20. výročí značky Republic of Gamers. Výsledkem je výrazný design, který zdůrazňuje limitovaný charakter zařízení a oslovit by mohl především sběratele a dlouholeté fanoušky značky.
Jednou z hlavních novinek je 7,4palcový OLED displej ROG Nebula HDR. Oproti LCD panelům používaným u starších handheldů by měl nabídnout dokonalejší podání černé, výraznější barvy, vyšší kontrast a celkově působivější obraz. Právě kvalitní obrazovka je u přenosného herního zařízení jednou z nejdůležitějších součástí, a v tomto směru chce ROG Xbox Ally X20 mířit mezi absolutní špičku.
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Výraznou změnou prošla také hardwarová výbava. O potřebný výkon se stará nový procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, který je určený pro výkonná přenosná herní zařízení. Handheld by tak měl nabídnout dostatek výkonu i pro moderní tituly a zároveň těžit z nové generace technologií společnosti AMD.
Prémiový balíček nabídne také AR brýle
Kromě samostatného handheldu bude v prodeji také speciální ROG Xbox Ally X20 Bundle. Jeho hlavním lákadlem budou AR brýle ROG XREAL R1 Edition 20, které doplní další příslušenství. Prémiová sada je určená především nejnáročnějším hráčům a sběratelům, kteří chtějí jubilejní edici se vším všudy.
Předobjednávky obou variant začínají 25. srpna, přičemž zahájení prodeje je naplánováno na 15. října 2026. Samostatný handheld ROG Xbox Ally X20 bude na ASUS eShopu dostupný za 33 990 Kč. Prémiový ROG Xbox Ally X20 Bundle s AR brýlemi a dalším příslušenstvím vyjde na 63 490 Kč.