Osobní věci Steva Jobse míří do aukce. Některé začínají na absurdně nízkých částkách

- Do dražby míří řada předmětů, která patřila Stevu Jobsovi
- Je mezi nimi například jeho motýlek, pracovní stůl, podepsaný šek nebo prototyp Apple 1
- Ty nejlevnější položky se začínají dražit už od tisícovky
Steve Jobs je bezesporu legendou technologického světa a i když už tu s námi nějaký ten pátek není, stále dokáže inspirovat nejednoho člověka. Není proto divu, že by řada lidí ráda vlastnila něco, co za svého života Jobs aktivně používal, či se toho alespoň dotknul. Pokud patříte mezi tuto skupinu lidí, nyní máte jedinečnou příležitost zúčastnit se aukce, ve které se budou dražit osobní předměty legendy značky Apple.
Drobnosti i poměrně zásadní předměty
Aukce memorabilií Steva Jobse je nyní živě online a mezi dostupnými položkami je stůl ze slavné garáže, kde Apple vznikl, první šek, který oba Stevové kdy podepsali, Steveovy motýlky ze střední školy a mnoho dalšího. Aukce také zahrnuje širokou škálu obecných memorabilií Apple s počátečními nabídkami již od 100 dolarů (cca 2500 korun), přičemž aukci pořádá známá aukční síň RR Auction a končí 30. ledna.
Mezi nejvýznamnější položky patří nejstarší známý prototyp Apple 1, jehož vyvolávací cena je 50 tisíc dolarů (cca jeden milion korun) a odhadovaná hodnota přes půl milionu dolarů, tedy přes deset milionů korun, ataké vůbec první šek vystavený společností Apple, jehož vyvolávací cena je 25 tisíc dolarů (přes půl milionu korun). Odhadní ceny řady položek jsou poměrně nízké a nebylo by překvapením, kdyby se nakonec vydražily za výrazně více peněz. Patří mezi ně dřevěná skříňka Apple 1 Byte Shop, která patřila osobně Stevu Jobsovi, s vyvolávací cenou pouhých 500 dolarů (cca 1250 korun) a odhadovanou hodnotou 5 tisíc dolarů (přibližně 100 tisíc korun), a Steveův stůl s vyvolávací cenou 5 tisíc dolarů a odhadovanou hodnotou přes 25 tisíc dolarů.
Řada plakátů, které osobně vlastnil Steve, je k dispozici s vyvolávací cenou pouhých 200 dolarů (cca 3 tisíce korun). Aukce zahrnuje také některé poměrně neznámé předměty, jako je chladič Apple 1 a plochý kabel, kterým dodává na hodnotě skutečnost, že osobně patřily Stevovi. Server Wired uvádí, že mnoho osobních věcí prodává John Chovanec, nevlastní bratr Steva, tudíž je poměrně jisté, že se jedná o autentické předměty.