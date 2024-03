Originalita stranou. Letošní Xperie údajně přijdou o své typické proporce

Sony údajně u letošních Xperií změní poměr stran displeje

Telefon má vypadat víc mainstreamově, designový jazyk si ale zachová

Displej údajně přijde o své vysoké rozlišení

Smartphony od Sony rozhodně nelze považovat za tuctová zařízení, spíše právě naopak. Xperie si nesou jistou japonskou osobitost, která se odráží jak v jejich designu, tak v důrazu na preciznost. Fanoušci značky tyto atributy oceňují, ovšem bohužel jich není tolik, kolik by si japonská firma přála – podle globálních statistik patří společnosti Sony tržní podíl asi 0,35 procenta, což je daleko za těmi největšími hráči. Možná právě z tohoto důvodu firma přemýšlí o změnách, které se údajně dotknout už letošních Xperií.

Xperia 1 VI: displej s nižším rozlišením

Podle čínských zdrojů plánuje Sony u chystané Xperie 1 VI změnit dva zásadní atributy týkající se displeje. Tím prvním má být snížení rozlišení ze 4K na 2K+, čehož si pravděpodobně nikdo nevšimne. Sony nastoupilo na éru ultrajemných zobrazovačů v době, kdy se do mobilních souprav pro virtuální realitu vkládaly smartphony.

V tomto příslušenství byl maximální počet pixelů na minimální ploše přínosem, ovšem při běžném použití je spíše na škodu – vykreslování jemného obrazu příliš zatěžuje grafický čip, což se pak negativně odráží na výdrží akumulátoru. Z tohoto důvodu někteří výrobci dovolují navolit si v telefonu nižší rozlišení, než displej ve skutečnosti nabízí. I 2K displej bude dostatečně jemný na to, aby v něm nebyly patrné jednotlivé pixely, tudíž tento ústupek lze vnímat spíše jako výhodu.

Konec protáhlým tvarům?

Druhá spekulovaná novinka již má být viditelná na první pohled. Sony totiž údajně po letech změní poměr stran displeje, a to ze současných 21:9 na konzervativnějších 19,5:9. Xperia 1 VI by tak neměla být tak protáhlá jako její předchůdci, ale měla být získat podobné proporce jako mají konkurenční telefony. Kromě této změny si ale má chystaný telefon zachovat současný designový jazyk, pravděpodobně si tedy ponechá rovné boky, plochý displej bez výřezu pro selfie kamerku nebo trojici fotoaparátů seřazených do semaforu pod sebe.

Jsme zvědaví, zda změna proporcí přibližující chystanou novinku k mainstreamu přiláká japonské firmě nové zákazníky. My bychom Sony spíše doporučili lépe vyladit fotoaparáty, a hlavně snížit prodejní cenu.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?