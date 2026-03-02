TOPlist

Operátoři rozdávají Čechům uvězněným na Blízkém východě mobilní internet zdarma

Jakub Fišer
Jakub Fišer 2. 3. 6:00
0
T-Mobile pomáhá svým zákazníkům na Blízkém východě
  • Operátoři pomáhají českým občanům, kteří zůstali v regionu Blízkého východu
  • T-Mobile rozdává roamingový balíček 10 GB dat, Vodafone 7 GB a O2 5 GB dat
  • Jenom první zmíněný má v regionu skoro 4 tisíce zákazníků

Vyhrocená situace na Blízkém východě po sobotním raketovém útoku USA a Izraele na Írán a následných odvetných útocích na americké základny v Perském zálivu uvěznilo v regionu i mnoho českých obyvatel. Těm nyní tuzemští operátoři rozdávají zdarma mobilní internet, aby mohli zůstat ve spojení se svými blízkými, než se dostanou domů. Všichni tři čeští operátoři oznámili pomoc postupně v neděli.

T-Mobile uvolnil pro zákazníky 10 GB

První přišel s vlídným krokem pro své zákazníky operátor T-Mobile, který během nedělního podvečera oznámil, že svým zhruba 3 800 zákazníků, kteří se nacházejí na Blízkém východě, bezplatně aktivuje 10GB roamingový balíček mobilních dat, které lze bez omezení využít pro vyřešení e-mailů, chatování nebo videohovory se svými nejbližšími. Balíček platí na 30 dní a aktivuje se automaticky zákazníkům v těchto zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán.

Pomáhá i O2 a Vodafone

Následně s obdobnou pomocí přispěchalo i O2, nicméně 30denní roamingový balíček obsahuje jen 5 GB dat. Tento balíček se vztahuje na zákazníky pobývající na území států Izrael, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jordánsko. O tom, že mají balíček aktivní, je operátor informuje SMS zprávou.

Stejně tak pomáhá i Vodafone, ten všem svým zákazníkům v zemích Blízkého východu aktivuje roamingový balíček se 7 GB dat, rovněž na 30 dní. Taktéž jako v předchozích případech, zákazníci nemusí podnikat žádné kroky, balíček se aktivuje automaticky. Operátor pouze doporučuje zkontrolovat, zda máte v zařízení povolený datový roaming.

Přesný počet českých občanů uvězněných v jednotlivých státech Blízkého východu neznáme. Česká tisková kancelář (ČTK) v sobotu večer citovala místopředsedu Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže, který uvedl, že v regionu jsou „tisíce Čechů“. Situaci komplikuje zejména fakt, že dvě největší mezinárodní letiště v Dubaji pozastavila do odvolání veškeré lety.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

