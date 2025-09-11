OpenAI chystá megadeal s Oraclem: 300 miliard padne jen na výpočetní výkon

- OpenAI si má u Oracle objednat výpočetní výkon za 300 miliard dolarů během pěti let
- Dohoda navazuje na červencové rozšíření partnerství kolem projektu Stargate a výstavby datových center o výkonu 4,5 GW
- Oracle hlásí čtyři vícemiliardové smlouvy a skokový nárůst backlogu, akcie prudce rostly
OpenAI uzavřela podle deníku The Wall Street Journal jednu z největších cloudových smluv v historii: v letech 2027–2032 nakoupí u Oracle výpočetní kapacitu v hodnotě zhruba 300 miliard dolarů.
Souboj o infrastrukturu
Kontrakt má zásadně posílit možnost trénovat a provozovat další generace modelů a zároveň patří mezi nejobjemnější zakázky, jaké kdy v cloudu padly. Oracle ani OpenAI zprávu oficiálně nekomentovaly.
Dohoda časově i věcně navazuje na červencové oznámení, že obě firmy společně rozšíří infrastrukturu Stargate o dalších 4,5 gigawattu datových center v USA. OpenAI tehdy uvedla, že jde o klíčový krok pro budování dlouhodobé AI infrastruktury. Přesné umístění a financování projektů ale zatím nezveřejnila.
Strategické kroky
Z pohledu Oracle přichází kontrakt v době prudkého růstu cloudového byznysu firmy. Šéfka Safra Catz při výsledcích za 1. fiskální čtvrtletí uvedla, že Oracle podepsal čtyři vícemiliardové smlouvy se třemi zákazníky; v důsledku toho narostl backlog (RPO) meziročně o 359 % na 455 miliard dolarů. Zprávy o nových kontraktech vyvolaly skokový růst akcií Oracle. Čistě tržní reakci dále živil kontext rostoucí poptávky po AI infrastruktuře.
Pro OpenAI představuje dohoda strategické pojištění proti nedostatku výpočetního výkonu. Firma zároveň diverzifikuje dodavatelský řetězec. Kromě využívání kapacit hyperscalerů investuje i do vlastního hardwaru. Podle WSJ a dalších médií si OpenAI u Broadcomu objednala vývoj a výrobu vlastních AI čipů v kontraktu kolem 10 miliard dolarů. Podle Financial Times má první čip dorazit v roce 2026 a sloužit interně. Všechny tyto kroky mají snížit závislost na omezených GPU Nvidie a zlepšit ekonomiku provozu modelů.
Nic nestačí a poptávka roste
Časové rozvržení (start odběrů až od roku 2027) dává Oracle prostor vybudovat potřebnou infrastrukturu a získat povolení pro energeticky náročná datacentra. Zároveň to ale celé vyvolává otázky kolem financování a realizace v prostředí, kde náklady na energii i stavební kapacity rostou a kde se mezi sebou předhánějí všichni velcí hráči. Včetně Microsoftu, Amazonu a Googlu, nebo i včetně specializovaných poskytovatelů.
I proto je Stargate leckdy vnímán jako snaha o dlouhodobé zajištění výpočetních zdrojů, bez nichž se další pokrok generativní AI neobejde. Ostatně je to právě OpenAI, který si ústy Sama Altmana nejčastěji stěžuje na nedostatek – datových center, grafických karet, elektřiny a infrastruktury obecně.