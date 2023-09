OnePlus zkopíruje Dynamic Island. OxygenOS 14 přinese tyto novinky

OnePlus láká novinky v systému OxygenOS

Jeho příští verze přinese řadu novinek pod kapotou i na povrchu

V prostředí se objeví i obdoba funkce Dynamic Island z iPhonů

Společnost OnePlus v tomto týdnu oznámila příchod operačního systému OxygenOS 14 založeného na Androidu 14. Čínský výrobce chce být mezi prvními, kdo nový Android na své telefony nasadí, avšak nejprve musí počkat na to, až jej Google dokončí. Zatím jsme se alespoň dozvěděli, jaké novinky OnePlus pro svoji nadstavbu připravuje.

Trinity Engine: ještě plynulejší prostředí

Ze zveřejněného soupisu novinek vyplývá, že OnePlus má v plánu provádět převážně méně viditelné věci na pozadí, které schovává za vznešené označení Trinity Engine. Co to je? Má se jednat o proprietární platformu, která inteligentně odemyká potenciál smartphonů OnePlus při náročnějších úlohách – multitaskingu, hraní her a dlouhodobém používání.

Jedním z pilířů Trinity Engine má být vitalizace CPU, RAM a ROM. V prvním případě se má jednat o pokročilé plánování výpočetního výkonu na systémové úrovni pro nalezení nejlepší rovnováhy mezi výkonem a spotřebou. V druhém případě máme počítat se zvýšením plynulosti a schopností telefonu udržet aplikace spuštěné na pozadí až 72 hodin.

V případě ROM se zase máme dočkat stabilního výkonu, který má být stejný po celé roky jeho používání. OxygenOS 14 má být také vybaven algoritmy HyperReading, HyperBoost a HyperTouch, které mají zlepšit zážitek z hraní her – od vykreslování grafiky po vyhodnocování dotyků na obrazovce.

A co viditelné novinky?

Z viditelných a slyšitelných novinek se máme dočkat nových grafických prvků, animací zvuků a vyzváněcích tónů. Tyto designové změny mají nést souhrnné označení Aquamorphic Design 2.0. Novinkou bude i ekologický mód Always-on displeje nazvaný Go Greeen, který umožní uživateli sledovat jeho uhlíkovou stopu.

OxygenOS 14 rovněž dostane nový prvek Fluid Cloud, který bude zobrazovat některá upozornění v bublinách stavového řádku – stopky, odpočet času donášky jídla, doba cesty taxíkem apod. V podstatě se jedná o obdobu jablečného Dynamic Islandu, byť v případě OnePlus není do oválu zakomponován otvor pro selfie kamerku.

OnePlus OxygenOS 14 iOS style Dynamic Island in action 👀 Do you like it? pic.twitter.com/qVNh5QiK0g — Shishir (@ShishirShelke1) September 25, 2023

Nový systém přinese i vylepšenou ochranou soukromí a zabezpečení – díky funkci Strong Box má být používáno šifrování na úrovni čipu, což má například výrazně zlepšit nedobytnost správce hesel. Samozřejmostí jsou i novinky přímo od Googlu, například podpora designu Material You u aplikací, více možností přizpůsobení zamykací obrazovky, nová šipka pro gesto zpět, vlastní nabídka sdílení, jazykové předvolby pro různé aplikace apod.

Kdy a pro které telefony?

Aktualizace na OxygenOS 14 postupně dorazí na následující smartphony:

OnePlus 11 a 11R

OnePus 10 Pro, 10T a 10R

OnePlus 9, 9 Pro, 9R a 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord 3, Nord CE 3, Nord CE 3 Lite,

OnePlus Nord 2, Nord 2T, Nord CE 2 Lite,

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Pad

Kdy se dočkáme ostré verze, zatím netušíme, OnePlus prozatím zveřejnilo pouze harmonogram vypouštění betaverzí.