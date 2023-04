OnePlus Nord 3 vykládá karty na stůl: nabídne velkou baterii a 64Mpx fotoaparát

Vůbec první smartphone OnePlus Nord byl v nabídce značky příjemným zjevením, neboť ve střední třídě nabídl působivou výbavu za příjemné peníze. To samé platilo i o druhé generaci, a proto jsme zvědaví, s čím se čínský výrobce vytasí letos. Po tuctových Nordech s nepřehlednými názvy (jako je například nedávno uvedený OnePlus Nord CE 3 Lite) se totiž opět blíží čas představení klasického řadového modelu. Jaký bude?

Podle informátora Yogeshe Brara nebude OnePlus Nord 3 žádné ořezávátko. Pod jeho kapotou má tikat čipset MediaTek Dimensity 9000, který se v loňských vlajkových smartphonech směle vyrovnával Snapdragonu 8 Gen 1. Chytaný telefon má rovněž mile překvapit v oblasti displeje – OnePlus údajně nasadí jemný 6,7″ AMOLED panel s rozlišením 1240 × 2772 pixelů (1,5K) a obnovovací frekvencí 120 Hz.

V otvoru displeje nahoře uprostřed se má nacházet 16Mpx selfie kamerka, sestava tří fotoaparátů na zadní straně se má pyšnit rozlišením 64 + 8 + 2 Mpx. Posledními známé údaje se týkají výdrže – OnePlus Nord 3 údajně dostane 5000mAh baterii se schopností rychlého dobíjení výkonem 80 wattů.

Někteří všímaví jedinci si všimli toho, že výše uvedené specifikace jsou navlas stejné jako u letošního čínského smartphonu OnePlus Ace 2V, je tedy možné, že OnePlus Nord 3 bude jeho globální variantou. Pokud se tato informace potvrdí, můžeme se dále těšit na 12/16 GB RAM a na 256/512GB úložiště. Zapomenout bohužel musíme na zvýšenou odolnost, bezdrátové nabíjení, čtečku paměťových karet a sluchátkový port.

OnePlus has started testing Nord 3 in India and global markets.

Something many of you have been waiting for.

Launch window: 6-8 weeks from now

Specs:

– 6.7" 1.5K AMOLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 9000

– 64+8+2MP rear

– 16MP selfie

– 5,000mAh battery, 80W

Price: ₹30-40k

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2023