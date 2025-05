OnePlus jde ve stopách Applu, přepínač profilů nahrazuje speciálním tlačítkem

OnePlus u svého nejnovějšího modelu 13s nahradilo přepínač profilů tlačítkem Plus Key

To funguje podobně, jako Action Button na nejnovějších iPhonech

Kromě spouštění aplikací umí také vyvolat funkci AI Plus Mind, která se inspirovala u Nothingu

Představit nový produkt bez umělé inteligence si v současné době technologické firmy již neumí představit. AI postupně proniká do řady odvětví, přičemž to technologické je v tuto chvíli na čele aktuálního trendu. Výjimkou není ani společnost OnePlus, která včera představila nový přírůstek do svého portfolia v podobě OnePlus 13s. Tento smartphone je sice exkluzivní pro Indii, nicméně najdeme na něm jednu drobnou vychytávku, která nejspíše předznamenává vývoj budoucích chytrých telefonů od OnePlus.

OnePlus se inspiruje u Applu a Nothingu

OnePlus již naskočilo na aktuální vlnu umělé inteligence s funkcemi jako AI Eraser a AI Summary, které se objevily v rámci nadstavby Oxygen OS 14 a 15. Nyní čínská firma sjednocuje množství svých funkcí umělé inteligence pod označení OnePlus AI, přidává podporu Gemini do svých výchozích aplikací a uvádí novou funkci AI Plus Mind, která si odbyla premiéru s modelem OnePlus 13s. S tím souvisí také konec ikonického přepínače profilů, který byl inspirován iPhonem, a který nahradí tlačítko s názvem Plus Key, které si mohou uživatelé přizpůsobit podle sebe.

V základu bude umět nejen přepínání profilů, ale půjde využít také jako spoušť fotoaparátu, spuštění překladače nebo zapnutí diktafonu. To ale není všechno. Jednou z hlavních funkcí, kterou tlačítko Plus Key disponuje, je možnost spouštět AI Plus Mind, Jedná se o novou funkci, která umožňuje rychle ukládat, katalogizovat a vyvolávat klíčové informace zobrazené na displeji telefonu. Ve chvíli, kdy najdete na internetu či v nějaké aplikaci informace, které budete chtít využít později, stačí nové tlačítko stisknout (případně přejet třemi prsty po displeji zespoda nahoru), přičemž AI se následně postará o zaznamenání informace na později.

Funkce AI Search je rovněž integrována s AI Plus Mind, takže můžete pomocí dotazů v přirozeném jazyce rychle vyhledávat uložené informace. AI Plus Mind by rovněž měla ještě v letošním roce také automaticky kategorizovat uložený obsah pro lepší organizaci. OnePlus zároveň doufá, že se jí podaří integrovat velký jazykový model do Mind Space a vytvořit funkci Persona, která bude sdílet vše, co o vás Plus Mind shrnula. V praxi by AI Plus Mind měla fungovat podobně, jako to již dříve představil Nothing. OnePlus prozatím nezveřejnilo, kdy se tyto funkce dostanou také do ostatních zařízení společnosti, nicméně doufáme, že se tak stane co nejdříve.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.