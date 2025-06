OnePlus chystá pět skvělých novinek! Tři týdny před odhalením známe klíčové detaily i české ceny

Značka OnePlus v červenci představí dva nové smartphony, tablet, sluchátka a hodinky

Smartphone OnePlus Nord 5 nabídne příjemnou výbavu v čele s „polovlajkovým“ čipsetem

Těšit se můžeme i na menší variantu stávajících hodinek OnePlus Watch 3

U obou chystaných smartphonů známe české ceny!

Značka OnePlus chystá na léto velkou představovací akci, na které odhalí pětici nových produktů – dva nové smartphony, tablet, hodinky a sluchátka. Vzhled všech chystaných novinek čínská firma ukázala v oficiální upoutávce, a kromě toho se pochlubila i několika střípky z výbavy. Oficiální premiéra se uskuteční 8. července v 10:30 našeho času.

OnePlus Nord 5

Hlavní hvězdou červnové prezentace se stane smartphone OnePlus Nord 5, což bude stejně jako v minulých letech rozumně vybavený telefon vyšší střední třídy. Z oficiálních zdrojů víme, že se o jeho pohon postará čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, tedy mírně ořezaný vlajkový čip z konce roku 2023, který byl představen loni na jaře. Vysoký výkon má podtrhnout i podpora rychlých pamětí typu LPDDR5X a pokročilý systém kapalinového chlazení CryoFlex o celkové ploše 7 300 mm2.

Potvrdit si rovněž můžeme přítomnost tlačítka „Plus Key“, které nahrazuje posuvný přepínač profilů. Na toto tlačítko si bude možné nastavit libovolné funkce, zejména těch, které mají co do činění s umělou inteligencí. Marketingová ředitelka OnePlus pro Evropu Celina Shi rovněž láká na působivou fotovýbavu, byť bez jakýchkoliv podrobností.

Naštěstí zde máme internetové informátory, kteří připravovaný smartphone svlékli takřka do naha. Pokud se jejich informace vyplní, můžeme se těšit na 50Mpx hlavní fotoaparát v kombinaci s 8Mpx širokoúhlým fotoaparátem a 50Mpx selfie kamerkou. Na teleobjektiv se ani v letošním roce nedostane, což je škoda – ve střední třídě už se tento prvek pomalu stává standardem. Na rozdíl od minulé generace budou čočky seřazeny pod sebou, což údajně výrobci pomohlo k lepšímu uspořádání komponent uvnitř. Například se do něj má vejít akumulátor s kapacitou 5 200 mAh s podporou rychlého 80W nabíjení.

OnePlus Nord 5 by dále měl dostat do výbavy 6,83″ displej s rozlišením 1 272 × 2800 pixelů s vysokou obnovovací frekvencí (120 nebo 144 Hz). Podle výrobce by mělo jít některé hry (např. Call of Duty) hrát nativně se snímkovací frekvencí 144 Hz při zapnutém Ray Tracingu v reálném čase. Telefon má být dostupný ve dvou paměťových variantách – 8/256 a 12/512 GB.

OnePlus Nord 5 půjde údajně do prodeje ve třech barevných variantách – šedé, černé a bílé. Ochuzeni bychom neměli být ani o voděodolnost IP65.

OnePlus Nord CE5

Výbava druhého připravovaného smartphonu bude o něco skromnější, což se nepochybně odrazí i na příznivější ceně. Kompromisů přitom nebude mnoho – například na zádech bychom měli najít totožnou sestavu fotoaparátů jako u Nordu 5, pouze selfie kamerka má dostat nižší rozlišení 16 megapixelů. Vsazena bude do 6,77″ AMOLED displeje s rozlišením 1 080 × 2 392 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz.

OnePlus Nord CE5 bude údajně pohánět čipset MediaTek Dimensity 8350 opírající se o 8 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB. Akumulátor má mít shodnou kapacitu 5 200 mAh a podporu rychlého 80W nabíjení. OnePlus Nord CE5 bude splňovat krytí IP54, nabízen má být v černé a bílé barvě.

OnePlus Pad Lite

Od OnePlus se můžeme těšit i na nový tablet, v jeho případě si však musíme vystačit pouze s obrázky, které ukazují zařízení s „dvoubarevnými“ zády a vystouplým kruhovým fotoaparátem nahoře uprostřed. Podle Celiny Shi má tento tablet nabídnout všechny chytré funkce, jakými disponuje OnePlus Pad 3, avšak za výrazně dostupnější cenu. U OnePlus Pad Lite máme potvrzenou i evropskou dostupnost, k dispozici má být v modré barvě Aero Blue.

OnePlus Watch 3 43 mm

OnePlus se rovněž chystá odhalit menší verzi svých aktuálních hodinek OnePlus Watch 3 s diametrem 43 mm. I přes zmenšené rozměry mají být nové hodinky stejně výkonné jako větší model, chybět nebude ani otočná korunka na pravé straně. Menší OnePlus Watch 3 mají být nabízené ve dvou barevných variantách se stříbrným nebo černým pouzdrem.

Menší varianta OnePlus Watch 3 má disponovat 1,32“ displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů, čipsetem Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, 2 GB RAM a 32GB úložištěm. Na hodinkách by měla opět běžet dvojice operačních systémů – Wear OS a úsporný RTOS. I přes menší kapacitu akumulátoru mají hodinky nabídnout výdrž až 72 hodin.

OnePlus Buds 4

Poslední připravovanou novinkou budou sluchátka OnePlus Buds 4, která budou disponovat duálními měniči, duálními DAC převodníky a podporou Hi-Res LHDC 5.0 a 3D zvuku. OnePlus rovněž slibuje ultra nízkou latenci 47 ms, což ocení zejména hráči her. OnePlus Buds 4 mají být k dispozici ve dvou barvách – zelené a šedé.

Známe české ceny

Podle informací, které má redakce SMARTmania exkluzivně k dispozici, by měly být české ceny připravovaných smartphonů následující:

OnePlus Nord 5 – 8/256 GB za 11 990 korun, 12/512 GB za 13 990 korun

OnePlus Nord CE5 – 8/128 GB za 8 990 korun, 8/256 GB za 10 490 korun

Za odběr může vyhrát slevu nebo všechny produkty najednou

Pokud OnePlus svěříte svůj email k odběru svých novinek, můžete si chystané produkty zlevnit nebo je vyhrát rovnou všechny najednou. OnePlus má pro vylosované šťastlivce připravený:

1× balíček všech výše uvedených zařízení v celkové hodnotě 1 595 eur (téměř 40 tisíc korun)

2000× slevu 50 eur na smartphony OnePlus Nord 5 a OnePlus Nord CE5

Ostatní odběratelé novinek automaticky získají slevu 30 eur na OnePlus Watch 3 43 mm nebo OnePlus Pad Lite, popř. 20 eur na OnePlus Buds 4. K odběru se můžete přihlásit přímo na stránkách výrobce.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.