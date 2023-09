Ohebný telefon jako kabelka? Honor ukázal stylový módní koncept

V Honoru recyklovali design modelu Huawei Mate Xs 2 a vytvořili z něj zajímavý technologický koncept

Ohebný telefon se dá nosit jako „psaníčko“, dominantou je ohebný AMOLED s úhlopříčkou 7,8″

Obsah na displeji dokáže při nošení reagovat na naklonění telefonu

Největší pozornost na letošním veletrhu IFA patřila společnosti Honor, která zde představila nejen konstrukčně velmi zdařilý smartphone Magic V2 s ohebným displejem (přečtěte si mé první dojmy), ale také koncept módního telefonu, který lze nosit jako kabelku. Výrobce v tomto případě využil designu (a pravděpodobně i hardwaru) modelu Huawei Mate Xs 2 (první dojmy).

Honor V Purse, jak se koncept označuje, ne vnějším displeji při nošení dokáže zobrazovat nejrůznější grafiku, včetně designových prvků, jako jsou řetízky, peříčka a střapce, které reagují na pohyb telefonu a kývají se spolu s ním. Koncept má být dle slov výrobce kompatibilní s vyměnitelnými řemínky a řetízky, které se připínají na kloub a umožňují tak nosit smartphone přes rameno jako běžnou kabelku nebo tašku. Pokud bychom se v budoucnu dočkali přetavení tohoto konceptu v reálný produkt, což by nemuselo být nic až tak těžkého, vzhledem k podobnosti s Huawei Mate X2, mohlo by jít o atraktivní doplněk zejména pro dámské publikum.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak by nechráněný vnější displej snášel dlouhodobější nošení, jelikož by byl prakticky neustále vystavován situacím, které by mohly vést k jeho poškrábání či poškození. I to je možná jeden z důvodů, proč jej Honor raději drží pod štítkem „concept-phone“.

Honor se dále chlubí použitím materiálů z udržitelných zdrojů, jako je veganská kůže na popruzích. V rámci otevřené spolupráce se značka Honor spojila s odborníky v oblasti kultury a trendů, včetně kreativního ředitele pánské módy Burberry Brama Van Diepena, současného umělce Yunuene Esparza, profesora Čínské akademie umění Yuana Youmina a crossoverového umělce Xiao Hui Wanga, aby navrhli vlastní řadu „kreativních displejů“ pro toto zařízení.

V další fázi programu se otevře rozhraní API, které umožní designérům využít senzory, jako např. gyroskop, dotykový senzor nebo senzor okolního světla. Tato informace dává alespoň drobnou naději, že bychom se v budoucnu skutečně mohli dočkat uvedení podobného zařízení do prodeje.