Odstartujte jaro se sportovními sluchátky, která drží v uších i v extrémních podmínkách

Příchod jarního období znamená pro mnohé extra motivaci vyběhnout ven a rozhýbat kosti po dlouhé zimě. Jinými slovyzačínáme sportovat. Při běhu nebo cyklistice se sportovní sluchátka stala nedílnou součástí výbavy sportovce. S pohybem však přichází i častá obava z vypadávání sluchátek z uší. Sluchátka na běhání s háčkem za uši, jsou skutečným řešením, díky kterému se mohou všichni aktivní sportovci soustředit plně na svůj výkon.
JBL Endurance Peak 4: Bluetooth sluchátka na sport, která drží pevně v uších
Seznamte se se 4. generací mimořádně populárních sluchátek, jejíž předchůdce dodnes doporučují tisíce sportovců. Praktický spojení záhlavního háčku s již ověrnýmii gumovými nástavci se osvědčuje zejména při dynamickém pohybu, jako je běh, parkour nebo kalistenika. Někteří sportovci vyžadují od sluchátek kvalitní odhlučnění, aby se dokázali soustředit na výkon, a právě Endurance Peak 4 to pomocí kvalitního ANC dokáží.
Pokud hledáte sluchátka na sportování s kvalitním zvukem a pořádnou basovou složkou, uvnitř sluchátek se nacházejí aktivní 10mm měniče, které doručí legendární zvuk JBL Pure BASS. Další z nadstandardních výhod je úplná voděodolnost a prachotěsnost IP68, což znamená, že sluchátka přežijí i ten nejtěžší a nejšpinavější trail v lijáku. Sluchátka JBL Endurance Peak 4 jsou dostupná v 5 barvách za 2 590 Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců.
JBL Endurance Zone: Pohodlí, jaké vám běžná sluchátka neposkytnou
Závod značek o co nejlepší ANC začíná dohánět opačné provedení otevřených (open-ear) sluchátek, jejichž cílem je co nejkvalitnější zvuk ve spojení s co nejpřesnějším vnímáním okolí. Právě tento typ otevřených sluchátek na běhání je považován za bezpečnější a při mnoha běžeckých soutěžích je navíc oproti běžným špuntovým sluchátkům i povolen. V kategorii sluchátek na sport se JBL tento trend podařilo posunout ještě o level výše s technologií Open-Sound.
Navzdory otevřenému designu sluchátka překvapí hlasitým zvukovým projevem, jelikož zvuk se šíří vzduchem přímo do zvukovodu. Sportovní sluchátka za uši JBL Endurance Zone umožňující vnímat okolí jsou ideální volbou právě na venkovní aktivity jako běh, jízda na kole nebo bruslení, kde je prioritou bezpečnost. Ergonomicky nastavitelný háček za ucho a voděodolnost třídy IP68 navíc poskytují pevný úchop a spolehlivost při pohybu. Sluchátka jsou dostupná v 5 barvách za 3 290 Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců.
JBL Endurance Pace: Sluchátka, se kterými můžete dělat kotrmelce
Třetím zástupcem série je model JBL Endurance Pace, který vsadil na poněkud odlišnou konstrukci. Využívá lehký, flexibilní rám, který je veden za hlavou, čímž spojuje levé a pravé sluchátko, takže při sportu máte jistotu, že drží pevně. Voděodolná a prachotěsná konstrukce s certifikací IP68 je vyhotovena z paměťového titanového náhlavníku a silikonových háčků, což přispívá k celkové stabilitě a symetrickému uložení sluchátek za uši, které nenaruší ani prudký pohyb.
Sluchátka využívají stejně jako Endurance Zone technologii Open Sound, kdy zvuk proudí přímo do ucha, aniž byste si je vkládali přímo do zvukovodu. Tato konstrukce je geniálním řešením pro milovníky kalisteniky, parkouru a všech aktivit, při kterých by vám běžná sluchátka z uší jistě vypadla. Sluchátka jsou dostupná ve 3 barvách za 1 999 Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců