Očekávaný Pixel Fold na prvních snímcích! Cena má být hodně odvážná

Bude nebo nebude? Google už několik let pracuje na ohebném smartphonu, avšak v průběhu vývoje mění svá rozhodnutí, zda jej vůbec na trh uvede – chvíli se zdá, že je premiéra na spadnutí, aby se následně objevily informace, že byl celý projekt uložen k ledu. Aktuálně to vypadá, že se Pixelu Fold skutečně dočkáme, neboť se na internetu objevily jeho první obrázky, které pocházejí od velice spolehlivého zdroje.

Co se týče úniků chystaných zařízení od Googlu, můžeme informátorovi Jonu Prosserovi věřit – v minulých letech s předstihem zveřejnil jak detailní obrázky smartphonů Pixel, tak i hodinek Pixel Watch. Ve všech případech Prosser dostal od svého zdroje z Googlu oficiální tiskové snímky, které pak kvůli ochraně zdroje nechal „přemalovat“, a ani u Pixelu Fold není situace jiná.

Pixel Fold bude mít podobnou konstrukci jako Galaxy Z Fold, avšak k některým detailům bude Google přistupovat jinak, například k provedení kloubu nebo k designu fotomodulu. Vzhled ostrůvku s fotoaparáty bude vycházet z letošního Pixelu 7 Pro, nebude však plynule vystupovat z boků, ale ostře přímo ze středu zad. Jako kdyby někdo posadil na skleněná posadil kostičku lega.

Stejně jako u Pixelu 7 Pro se mají v modulu nacházet tři čočky, ovšem zatím není jisté, zda se bude jednat o stejnou sestavu – přeci jen dostat do těla ohebného telefonu periskopickou přibližovací kameru bude pravděpodobně oříšek.

Protilehlé křídlo má z vnější strany zdobit protáhlý displej s otvorem pro selfie kamerku nahoře uprostřed, naopak ohebný displej nemá být kamerkou nijak narušen. Není to ale proto, že by Google plánoval použít poddisplejové řešení, ale proto, že se vnitřní kamera vejde do poměrně širokého rámečku nad displejem.

Rámečky mají být dost široké po celém obvodu, což je znamení toho, že Google svůj ohebný smartphone vyvíjí již nějaký čas.

Šasi telefonu bude údajně vyrobené z kovu, který bude na horní straně narušen dlouhým plastovým dílem, pod kterým se mají nacházet antény pro 5G v milimetrových vlnách. Nahoře i dole pak ještě najdeme mřížky reproduktorů, které dole doplní port USB-C. Telefon má být k dispozici ve dvou barvách – černé a bílé, a díky celokovovému tělu údajně bude „zatraceně“ těžký.

A kdy se Pixelu Fold dočkáme? Podle Prossera je odhalení naplánované na květen příštího roku, tedy přibližně v termínu vývojářské konference Google I/O. Otázkou však je, zda bude na této akci pouze ukázán (podobně jako letošní Pixely), nebo jej Google přímo uvede do prodeje. Zájemci o první skládačku od Googlu si však budou muset připravit nemalou částku – Jon Prosser tvrdí, že cena ohebného Pixelu je stanovena na 1 799 USD, což je v přepočtu víc než 51 tisíc korun s DPH.