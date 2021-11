Google odpískal ohebný Pixel Fold. Nevěří, že by mohl konkurovat Samsungu

Skutečnost, že Google představí v horizontu několika příštích měsíců svůj první ohebný smartphone, jsme brali téměř jako hotovou věc. Spekulací o Pixelu Fold se objevilo víc než dost, Google je navíc podpořil uvedením speciální odnože Androidu 12 pro ohebná zařízení, u něhož jsme očekávali slavnostní premiéru na referenčním telefonu. Jenže chyba lávky.

Podle informátora Rosse Younga byl údajně projekt Google Fold bez náhrady zrušen. Ross Young má úzké vazby na dodavatelské řetězce, od kterých průběžně získával informace o objednávkách ohebných zobrazovačů směrem ke Google. Tyto objednávky ale byly nyní zrušeny, neboť se Google rozhodl své ohebné zařízení na trh neposílat.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt

— Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021