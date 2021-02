Pixel Fold v přípravě? Ohebného smartphonu od Google se možná dočkáme ještě letos

V tomto týdnu jsme se dozvěděli, že Samsung připravuje výrobu ohebných displejů pro společnosti Xiaomi, Oppo a Google. Od těchto firem jsme se zatím ohebných smartphonů nedočkali – Xiaomi a Oppo pouze ukázaly své koncepty, u Google je zatím ticho po pěšině. Jak to ale vypadá, jedná se zřejmě o ticho před bouří.

Obvykle velmi přesný informátor Jon Prosser na svém Twitteru uvedl, že „Pixel Fold“ je skutečně reálná věc, a údajně dorazí buď na konci letošního, nebo na začátku příštího roku. O konci letošního roku hovoří i informace z interního dokumentu Google, který chystané novince přisuzuje termín odhalení na 4. čtvrtletí letošního roku. Telefon je v interních materiálech pojmenován „Passport“, což by mohlo naznačovat jeho tvar. Pokud Google skutečně představí ohebný smartphone, lze předpokládat, že na tento form faktor připraví i chystaný systém Android 12.

Yep, tweeted this over 2 months ago. Specs, timing, etc. in our Q4'20 Foldable Report. pic.twitter.com/fmPdITem4D

— Ross Young (@DSCCRoss) February 25, 2021